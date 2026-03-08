Resultados Game Changer Wrestling | So Alive 2026

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW So Alive 2026, el cual tuvo lugar el 7 de marzo 2026, desde Valley Dale Ballroom, Columbus, Ohio, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El sábado 7 de marzo de 2026, Game Changer Wrestling regresó a Columbus, Ohio, con el evento GCW “So Alive”, una velada cargada de lucha independiente intensa, regresos sorpresa y el caos característico de la empresa. Con una mezcla de combates técnicos, violentos y participación de estrellas del circuito indie, el show mantuvo al público del Valley Dale Ballroom encendido durante toda la noche.

El evento una función que mantuvo la esencia de la promotora: lucha intensa, ambiente de pasión independiente y la constante sensación de que cualquier cosa puede suceder dentro del ring. Una noche más que demuestra por qué GCW sigue siendo uno de los escenarios más vibrantes del wrestling independiente actual.

► Resultados Game Changer Wrestling

Joey Janela venció a Anakin Murphy Violence Is Forever (Dominic Garrini & Kevin Ku) vencieron a The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) Gary Jay venció a Beastman Gringo Loco venció a Marcus Mathers Shotzi Blackheart venció a Nate Webb Bustah And The Brain (Alec Price & Jordan Oliver) & Ryan O’Neill vencieron a Bobby Flaco, Gavin Ash & Terry Yaki, Jeffrey John, Kristian Robinson & Rachel Armstrong y Facade, Juni Underwood & Logan Cavazos Josh Bishop venció a Sam Holloway The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) vencieron a Bang And Matthews (August Matthews & Davey Bang) Vipress venció a Brittnie Brooks VNDL48 (Atticus Cogar, Christian Napier & Otis Cogar) vencieron a The Second Gear Crew (AJ Gray, Mance Warner & Matthew Justice) (w/Steph De Lander)

GCW “So Alive” reafirmó la identidad de la empresa: lucha independiente sin filtros, sorpresas constantes y una combinación de talento emergente con nombres conocidos del circuito. Entre combates veloces, estilos extremos y regresos inesperados, el evento dejó claro que GCW continúa siendo uno de los escenarios más impredecibles y apasionantes del wrestling independiente en 2026. Puntuación 7.5./10