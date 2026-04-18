WrestleMania 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 18 de abril el evento Wrestleania 42, a realizarse en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.
► Cartelera WrestleMania 2026
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch.
- LUCHA NO SANCIONADA: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu.
- Gunther vs. Seth Rollins.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Bayley y Lyra Valkyria vs. The Bella Twins.
- LA Knight y The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) vs. Austin Theory, Logan Paul y IShowSpeed.
► ¿Dónde ver WrestleMania 42 en vivo?
Fecha: Sábado 18 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Allegiant Stadium Paradise, Nevada.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|16:00
|Netflix
|Centroamérica
|16:00
|Netflix
|Panamá
|17:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|17:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|18:00
|Netflix
|Chile
|18:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|18:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|18:00
|ESPN / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|17:00
|ESPN / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Denver (MT)
|16:00
|ESPN / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|15:00
|ESPN / ESPN Unlimited
|Reino Unido — Londres
|23:00
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|00:00 (19 abr.)
|Netflix
|Islas Canarias
|23:00
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|03:30 (19 abr.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|07:00 (19 abr.)
|Netflix
|Australia — Sídney
|09:00 (19 abr.)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (19 abr.)
|Netflix
En Estados Unidos, WrestleMania 2026 se transmite a través de ESPN Unlimited, con cobertura parcial en canales ESPN.