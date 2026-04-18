WrestleMania 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton

WWE  presenta este sábado 18 de abril el evento Wrestleania 42, a realizarse en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

► Cartelera WrestleMania 2026

Cobertura y resultados WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton
WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026.

► ¿Dónde ver WrestleMania 42 en vivo?

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Allegiant Stadium  Paradise, Nevada.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 16:00 Netflix
Centroamérica 16:00 Netflix
Panamá 17:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 17:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 18:00 Netflix
Chile 18:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 18:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 ESPN / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 ESPN / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 ESPN / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 ESPN / ESPN Unlimited
Reino Unido — Londres 23:00 Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 00:00 (19 abr.) Netflix
Islas Canarias 23:00 Netflix
India (Nueva Delhi) 03:30 (19 abr.) Netflix
Japón (Tokio) 07:00 (19 abr.) Netflix
Australia — Sídney 09:00 (19 abr.) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (19 abr.) Netflix

En Estados Unidos, WrestleMania 2026 se transmite a través de ESPN Unlimited, con cobertura parcial en canales ESPN.

LUCHA Predicción Prob. Análisis
Campeonato Indisputable WWE
Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton		 Cody Rhodes Retiene 60% La posible lesión de Randy Orton será un factor, pero quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Rock para extender la historia.
Campeonato Mundial Femenil
Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan		 LIV MORGAN SE CORONA 78% Liv Morgan está pasando por un buen momento, no sólo por su popularidad, sino también por el lanzamiento de su video musical. Posible interferencia de Raquel Rodríguez y (según algunos) de La Catalina.
Campeonato Intercontinental Femenil WWE
AJ Lee (c) vs. Becky Lynch		 AJ Lee Retiene 62% Aunque una coronación de Becky sería lo deseable, es probable que esta rivalidad se extienda hasta Backlash.
Lucha no sancionada
Drew McIntyre vs. Jacob Fatu		 Jacob Fatu Gana 70% Fatu es la nueva máquina de WWE y necesita consolidarse. McIntyre, como siempre, puede absorber la derrota y seguir siendo relevante.
Gunther vs. Seth Rollins Gunther Gana 85% Gunther está en modo dominante y WWE lo quiere fuerte. Rollins es un veterano que puede perder sin daño; posible interferencia de Bron Breakker.
Campeonato Femenil de Parejas WWE
The Irresistible Forces (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (o Paige y Nikki Bella)		 BAYLEY Y LYRA VALKYRIA SE CORONAN 87% Bayley quedó fuera de la pasada WrestleMania y WWE le debe un momento. Es una de las más queridas y tiene puesta la camiseta.
LA Knight & The Usos vs. Austin Theory, Logan Paul & IShowSpeed Knight y The Usos Ganan 96% IShowSpeed es una celebridad invitada que seguramente será el derrotado tras algún momento viral que podría involucrar a Danhausen.
* WWE WrestleMania 42 | Las Vegas, Nevada

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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