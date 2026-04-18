WrestleMania 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 18 de abril el evento Wrestleania 42, a realizarse en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

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Fecha: Sábado 18 de abril de 2026.

Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Allegiant Stadium Paradise, Nevada.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 16:00 Netflix Centroamérica 16:00 Netflix Panamá 17:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 17:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 18:00 Netflix Chile 18:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 18:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 ESPN / ESPN Unlimited Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 ESPN / ESPN Unlimited Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 ESPN / ESPN Unlimited Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 ESPN / ESPN Unlimited Reino Unido — Londres 23:00 Netflix España, Francia, Alemania, Italia 00:00 (19 abr.) Netflix Islas Canarias 23:00 Netflix India (Nueva Delhi) 03:30 (19 abr.) Netflix Japón (Tokio) 07:00 (19 abr.) Netflix Australia — Sídney 09:00 (19 abr.) Netflix Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (19 abr.) Netflix

En Estados Unidos, WrestleMania 2026 se transmite a través de ESPN Unlimited, con cobertura parcial en canales ESPN.