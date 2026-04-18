Quién iba a decir que Andrade, instalado en los Estados Unidos de América desde hace años, y desde finales del pasado de nuevo «All Elite», encontraría una suerte de segunda casa a 8000 kilómetros: German Wrestling Federation (GWF). Es lo que tiene cuando te reciben tan bien y ganas allí su máximo cetro en tu debut.
Porque «el Ídolo» vuelve mañana a Alemania para el evento Mystery Mayhem, a celebrarse desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín; particular cita por no conocerse de antemano cuáles serán sus encuentros titulares, de ahí el citado título. Pero pese al misterio, GWF anunció la presencia del mexicano, y el propio luchador, vía promo, ya ha confirmado que pondrá en juego la presea que conquistó en Global Warning el pasado febrero, al derrocar a Rambo. Andrade afirma importarle bien poco quién tenga enfrente, seguro de que saldrá victorioso.
Esta será la segunda defensa de Andrade, pues 24 horas después de coronarse se estrenó como monarca en Global Warning: Hannover, donde se impuso bajo lucha de cuatro esquinas a Rambo, Metehan y Toni Harting.
► Mystery Mayhem: todo lo anunciado
Aparte de Andrade, GWF ha dado cuenta de varios nombres que estarán en esta nueva edición de Mystery Mayhem. He aquí su cartel.
- CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Andrade (c) vs. ?
- CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (c) vs. ?
- CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Kouga (c) vs. ?
- Axel Tischer vs. Jack Morris
- Pascal Spalter vs. Gene Munny
- Implicaciones de Peter Tihanyi, Fast Time Moodo, Toni Harting, Josh Holly y Pol Badía
