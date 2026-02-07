Veni, vidi, vici para Andrade en su debut sobre la escena germana. Hoy, GWF presentó desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín una de sus implicaciones más notorias de su historia: todo una estrella mexicana y «All Elite» como aspirante a su máximo cetro en el show Global Warning. Y la noche concluyó con nuevo monarca.

Aura completa de «main event», gracias un público entregado a la causa, Andrade llevó el peso del combate y tuvo la iniciativa durante casi toda su totalidad. Rambo mostró enorme resiliencia, aunque un Hammerlock DDT parecía poder finiquitarlo, y en estas que hizo acto de presencia Metehan, al que Andrade sacó de ringside. Volviendo su mirada al ring, el mexicano se encontró con una Powerbomb y la Plancha estilo sapito de Rambo, pero Toni Harting irrumpió en escena y sacó a la réferi del ring para evitar la cuenta. Rambó se lanzó entonces sobre Harting con un Tope suicida y el regresar a la lona, Metehan volvió a incordiar, para de nuevo ser golpeado, esta vez por «el Comandante». Lapso en el que Andrade se repuso y con su Discus Back Ebow y el DM, tumbó a Rambo y lo cubrió. Actuación muy meritoria de Rambo, no desentonando con Andrade, para conjuntar un emocionante cierre.

«El Ídolo» gana así su primer campeonato en una empresa europea, que dentro de 24 horas defenderá por primera vez, cuando GWF celebre show desde el Hangar No. 5 de Hannover. Según el anuncio de Ahmed Chaer, afrontará un choque a cuatro bandas ante Rambo, Metehan y Toni Harting.

► Resultados GWF Global Warning 2026

Seguidamente, todo lo que dio de sí Global Warning.

Fast Time Moodo derrotó a Pascal Spalter . Correcto «opener», que como de costumbre hizo mejor el carisma rudo de Moodo, quien en la última secuencia arañó los ojos de Spalter cuando este lo cargaba en sus hombros y una vez aturdido, le endosó su remate (Black Belt Kick), poniéndolo de espaldas planas. ♠♠♠

La Estrella derrotó a Zoltan. Con una suerte de Salida del Sol sobre los 8 minutos de duelo, el enmascarado hizo que Zoltan quedase dispuesto para el toque de espaldas. El repertorio del nipón fue una combinación de Will Ospreay, PAC y Samuray Del Sol, algo que no dice mucho de su originalidad. Mientras, Zoltán es básicamente una versión más joven de Peter Tihanyi (su entrenador). ♠♠♠

LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Harting derrotó a Aytac Bahar, Metehan y Jack Morris. Metehan tomó el micro antes del combate y dijo que él merecía un combate titular, no Andrade. Bahar fue el favorito de la fanaticada y protagonizó las secuencias más aplaudidas, evitando, por ejemplo, que Metehan se valiera de su cinturón. Sin embargo, acabó recibiendo el pin. Luego de tumbar a Morris y Harting con una Tower Of Doom, recibió el Sliding Forearm de Metehan… para acabar puesto de espaldas planas por Harting, quien se repuso y sacó del ring al ex NXT UK. ♠♠♠ 1/4 Ya concluida la lucha, Harting puso en aviso a Rambo o a quien portase el Campeonato Mundial GWF.

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Kouga derrotó a Ahura (c) para ganar el título. Buena química la mostrada aquí entre los protagonistas, que dejó con ganas de una revancha. Ahura tenía cantada la victoria luego de distraer al árbitro y patear las partes bajas de Kouga, pero cuando le aplicó su Salamandra, el nipón la reversó y lo atrapó en un pin. 1, 2 y 3: nuevo campeón tras 13 minutos de contienda. El oro de Berlín vuelve a estar en manos de un talento ajeno a GWF. ♠♠♠ 1/2 Ahura casi le pega al árbitro en las postrimerías, aunque luego reconoció la victoria de Kouga y alzó su brazo derecho, para antes de marcharse, dejar las botas en mitad del ring. No sé si fue una despedida de la empresa. Recientemente anunció que si no ganaba el próximo 16 Carat Gold colgaría las botas. Una pena si planea retirarse. Es uno de los luchadores más carimásticos y únicos de la escena europea.

CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a CPF (Danny Black y Maverick Mayhew) para retener el título. Inicialmente, los retadores de Sunshine Machine iban a ser Axel Tischer y Big Damo, pero 48 horas antes del show, GWF informó que causarían baja por lesión. Por la respuesta de los seguidores, parece que pocos conocían a CPF, quienes dotaron a la pugna de una dinamicidad que seguramente esta no habría tenido con SAnitY. Finalmente, Cooper y Mambo emboscaron a Black, se lanzaron sobre él con una Plancha y un Shooting Star Press y fue cubierto en algo menos de 15 minutos. ♠♠♠ 1/2

Bittersweet Josh derrotó a Joshua Amaru. Josh ejerció de rudo en el combate menos brillante del show. Amaru fue rodado de espaldas y con un puente, Josh se agarró de las cuerdas para llevarse el triunfo. Siete minutos que se sintieron de relleno. ♠♠ 1/2

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF Y CAMPEONATO FEMENIL INDEPENDIENTE: Jane Nero (c) derrotó a Lil Marz para retener el título. Marz hizo su debut aquí con GWF. En los primeros minutos, Georg Asgolar y D-Nice distrajeron al réferi para que Nero golpeara a Marz con un objeto fuera del ring, pero la lucha no fue tan breve. Tampoco es que durara mucho más. Asgolar y Nice vieron cómo la australiana se lanzaba sobre ellos con un Tope suicida luego de intentar una nueva interferencia. Una pérdida de tiempo clave, porque al volver al cuadrilátero, Nero la hizo caer de un esquinero y le aplicó su DDT, con la consiguiente cuenta de tres. ♠♠ 3/4

CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Andrade derrotó a Rambo (c) para ganar el título. ♠♠♠3/4

⇒ Sólido nivel «in-ring» el que tuvo Global Warning 2026, si bien la lucha por el oro femenil fue un tanto decepcionante y la ausencia de SAnitY nos privó de un potencial «banger» contra Sunshine Machine. No obstante, CPF los suplieron con nota y entre otros aciertos, GWF se sacó de la manga un emparejamiento certero enfrentando a Ahura y Kouga. Una vez más, Ahmed Chaer y Cía hicieron lucir por todo lo alto su estelar, factor que hoy día se encuentra en pocas promotoras independientes. Una noche grande para GWF, logrando que el espectador se sintiera partícipe.

♠♠♠1/2

