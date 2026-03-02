Resultados GWF Chaos City 2026

En el primer día de marzo, GWF celebró su quinto show de 2026, una nueva entrega de Chaos City, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín (Alemania).

Como punto principal, un combate «Chaos Key» con una oportunidad titular en liza, donde de inicio sólo se anunció la participación de Axel Tischer y Metehan.

Completando el cartel anunciado, Jane Nero puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil GWF y el Campeonato Femenil Independiente ante Mila Smidt; Peter Tihanyi se midió a Jack Morris y un duelo de mesas entre Toni Harting y Zoltan que debió modificarse por la baja del segundo.

GWF Chaos City 2026 pudo seguirse en directo gratuitamente vía canal de YouTube de la empresa, donde está disponible para su visualización.

► El regreso de Rambo

Peter Tihanyi derrotó a Jack Morris . Aunque Morris, como rudo, intentó tomar ventaja atacando euna rodilla de Tihanyi, el húngaro estuvo siempre un paso por delante del inglés durante casi toda la lucha, con el público llevándolo en volandas. Sobre los 10 minutos, Tihanyi aplicó su Slingshot Cutter y Morris fue puesto de espaldas planas. Aunque hubo algunos puntos de desentendimiento entre los protagonistas y pudo durar más, privando de que acabase siendo un «banger», buena apertura de show. ♠♠♠ 1/2 Tras su victoria, GWF le presentó a Tihanyi dos sobres, con los números 2 y 4. Tihanyi escogió el primero, que presuntamente contiene una oportunidad titular que consumará en Mystery Mayhem 2026 (19 de abril).

⇒ Carente de defensas a excepción de la protagonizada por Jane Nero, Chaos City 2026 se valió de varias estipulaciones para resultar un evento bastante entretenido, donde precisamente su único punto negro estuvo en esa lucha titular, que ahondó en la creciente percepción negativa hacia el reinado de la germana. Por otra parte, me desconcierta un poco esa costumbre de GWF de no concretar los carteles completos que presentan sus shows. Desconozco si responde a algo buscado o a simple dejadez (en su cuenta de X ni siquiera existe promoción del evento que nos ocupa), pero me parece en cualquier caso un procedimiento cuestionable. La mejor lucha vista ayer fue, casualidades de la vida, una no anunciada de antemano.

♠♠♠1/2

