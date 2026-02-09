Andrade tuvo su primera defensa del Campeonato Mundial GWF

Y algunos seguirán diciendo que Andrade estaba mejor en WWE. Si esto fuese así, díganme cuándo podrían tener la oportunidad de verlo luchar completamente gratis desde la comodidad de su sofá. Y por partida doble en apenas 24 horas. Porque Andrade tiene nueva casa, GWF, donde ya reina firme.

De inicio, GWF no planeaba emitir a través de su canal de YouTube la segunda cita de Andrade bajo sus focos, pero ante la demanda generada, decidió compartirla por tal medio. Ahora desde el Hangar No. 5 de Hannover, «el Ídolo» debió estrenarse como monarca, y ante tres rivales al mismo tiempo: Rambo (el anterior campeón), Metehan y Toni Harting.

Por si no se había ganado ya al público alemán, Andrade tuvo el detalle de presentarse portando la camiseta de un equipo de fútbol de Hannover, el VfV 06 Hildesheim, que horas antes le había regalado el club como obsequio. Con tal amuleto y el apoyo del público, Andrade saldó su primera defensa en una lucha de cerca de 18 minutos, donde tuvo que superar la alianza temporal de los rudos Metehan y Harting, quienes emplearon varias artimañas, hasta, como suele ocurrir, acabar apuñalándose por la espalda. Harting se alzó como el más listo e intentó golpear al campeón con su oro, pero Andrade le endosó su Discus Back Elbow, su DM y la cuenta de tres.

En las postrimerías, Metehan, disgustado, tomó el micro y retó a Andrade. Este hizo mofa preguntando al público que quién era, para seguidamente decirle que si quería un combate titular esperase su turno. Por el momento, GWF no ha anunciado nueva implicación de Andrade, pero queda claro que la de ayer no será la última.

► De Alemania a Australia

Aunque antes hay un episodio de AEW Dynamite programado sobre suelo estadounidense, la semana de Andrade estará marcada por Grand Slam Australia, especial televisivo que veremos este sábado donde se jugará con «Hangman» Adam Page una oportunidad al Campeonato Mundial AEW. He aquí su cartel provisional.