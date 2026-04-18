Black Tiger se queda con el último boleto al Campeonato Universal 2026

Black Tiger dio está listo para buscar el Campeonato Universal 2026 al imponerse en la tercera y última eliminatoria celebrada en la Arena México, dentro de una exigente lucha a nueve bandas.

El monarca nacional de parejas selló su victoria al aplicar su Tiger Bomb sobre Esfinge, quien fue el último eliminado de una contienda que exigió resistencia, estrategia y oportunismo.

► Black Tiger sobrevive a una eliminatoria de alto nivel

La lucha reunió a varios campeones nacionales en un formato de eliminación que mantuvo el ritmo de principio a fin, con constantes cambios de dominio y castigos entre los participantes.

Black Tiger logró mantenerse firme en los momentos clave, aprovechando el desgaste de sus rivales para definir el combate en la recta final y asegurar su lugar en la siguiente ronda.

► Participantes de la eliminatoria

► Definida la final del Campeonato Universal 2026

Con este resultado, la final del torneo ya tiene a sus tres protagonistas. Máscara Dorada avanzó desde la primera fase, mientras que Hechicero hizo lo propio en la segunda eliminatoria.

Ahora, junto a Black Tiger, protagonizarán un combate triangular el próximo 24 de abril, en el marco del aniversario de la Arena México.