Black Tiger se queda con el último boleto al Campeonato Universal 2026

Black Tiger dio está listo para buscar el Campeonato Universal 2026 al imponerse en la tercera y última eliminatoria celebrada en la Arena México, dentro de una exigente lucha a nueve bandas.
El monarca nacional de parejas selló su victoria al aplicar su Tiger Bomb sobre Esfinge, quien fue el último eliminado de una contienda que exigió resistencia, estrategia y oportunismo.
► Black Tiger sobrevive a una eliminatoria de alto nivel
La lucha reunió a varios campeones nacionales en un formato de eliminación que mantuvo el ritmo de principio a fin, con constantes cambios de dominio y castigos entre los participantes.
Black Tiger logró mantenerse firme en los momentos clave, aprovechando el desgaste de sus rivales para definir el combate en la recta final y asegurar su lugar en la siguiente ronda.
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► Participantes de la eliminatoria
- Esfinge
- Akuma
- Black Tiger
- Guerrero Maya Jr.
- Felino Jr.
- El Cobarde
- Hijo de Stuka Jr.
- Calavera Jr. I
- Capitán Suicida
► Definida la final del Campeonato Universal 2026
Con este resultado, la final del torneo ya tiene a sus tres protagonistas. Máscara Dorada avanzó desde la primera fase, mientras que Hechicero hizo lo propio en la segunda eliminatoria.
Ahora, junto a Black Tiger, protagonizarán un combate triangular el próximo 24 de abril, en el marco del aniversario de la Arena México.