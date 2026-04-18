Resultados GCW | Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026, el cual tuvo lugar el 17 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

A través de su ya consolidado concepto The Collective, GCW monta un auténtico festival de varios días que reúne promociones de todo el mundo. Dentro de ese contexto, shows como Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026 forman parte de una cartelera maratónica donde GCW ofrece desde lucha extrema hasta exhibiciones técnicas y espectáculos internacionales. El evento se celebró el 17 de abril en el Horseshoe Las Vegas, compartiendo jornada con múltiples funciones independientes y posicionándose como una pieza clave del viernes de WrestleMania weekend.

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