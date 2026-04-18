Resultados GCW | Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026, el cual tuvo lugar el 17 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.
A través de su ya consolidado concepto The Collective, GCW monta un auténtico festival de varios días que reúne promociones de todo el mundo. Dentro de ese contexto, shows como Gringo Loco’s The Wrld On Lucha 2026 forman parte de una cartelera maratónica donde GCW ofrece desde lucha extrema hasta exhibiciones técnicas y espectáculos internacionales. El evento se celebró el 17 de abril en el Horseshoe Las Vegas, compartiendo jornada con múltiples funciones independientes y posicionándose como una pieza clave del viernes de WrestleMania weekend.
► Resultados Game Changer Wrestling
- KJ Orso venció a Rafael Quintero, Jimmy Lloyd, Devon Monroe, Dulce Tormenta y Resplandor. El cierre caótico típico del formato scramble, donde KJ Orso capitaliza una secuencia de movimientos encadenados entre varios rivales para robar la victoria en medio del desorden general. (*** 1/5)
- Thunder Rosa venció a Julissa Mexa. Thunder Rosa impone su experiencia en los minutos finales, frenando el ímpetu de Mexa y sellando la victoria con su ofensiva más contundente tras un intercambio físico intenso. (*** 1/2)
- Mala Fama (Latigo & Toxin) & Rey Horus vencieron a. MexaBoys (Noisy Boy & Spider Fly) & Briyante Jr. Combinación aérea decisiva del equipo de Mala Fama junto a Rey Horus, destacando un ataque sincronizado que deja fuera de combate al rival para asegurar la cuenta de tres. (****)
- Galeno Del Mal venció a Jack Cartwheel. Galeno Del Mal logra imponer su poder físico en el tramo final, frenando el estilo aéreo de Cartwheel y capitalizando tras un impacto decisivo para llevarse la victoria. (** 1/2)
- Team Gringo (Gringo Loco, Arez & Vengador) vs. Team Dragon Gate (Hyo, Kzy & Yuki Yoshioka) Tramo final explosivo con secuencias de lucha aérea y velocidad; el equipo de Gringo Loco conecta su combinación final para imponerse tras un intercambio vertiginoso entre ambas tercias. (****)
- Lucha Extrema Death Match: El Desperado vs. Vipress. El uso de objetos y castigo extremo define el combate, con El Desperado sobreviviendo a la violencia para rematar a Vipress y llevarse la victoria en una lucha de alto impacto. (*** 1/2)