Resultados JCW | Strangle-Mania: Viva Las Violence

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Strangle-Mania: Viva Las Violence, el cual fue celebrado el 20 de marzo 2026 y transmitido el 9 de abril desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, arena con capacidad para 4,000 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.
En el marco del fin de semana de WrestleMania 42, donde la industria lucha libre concentra su mayor vitrina global, Juggalo Championship Wrestling volvió a posicionarse como la alternativa más caótica e irreverente del circuito independiente. Con su tradicional evento Strangle-Mania, la promoción respaldada por Insane Clown Posse transforma el fin de semana en un terreno donde lo impredecible es la norma. Mezclando leyendas, talento independiente y figuras de distintas escenas,
► Resultados Juggalo Championship Wrestling
- George South & The Rock ‘n’ Roll Express vencieron a St. Claire Monster Corporation. El punto decisivo llega cuando Ricky Morton sobrevive al castigo del equipo rival y logra el comeback clásico, culminando con un roll-up sorpresivo que aprovecha la desorganización del equipo de Jasmin St. Claire.
- KAMIKAZE CHAOS MATCH: Kerry Morton venció a Mickie Knuckles. El final llega tras un momento violento con armas, donde Kerry logra imponerse después de resistir el estilo extremo de Knuckles, conectando el golpe definitivo sobre una superficie improvisada.
- The Outbreak vencieron a The BackSeat Boyz y The Brothers Of Funstruction. La intervención de Barnabas The Bizarre rompe el ritmo justo cuando BackSeat Boyz tenían el control, permitiendo a Outbreak capitalizar con un conteo oportunista.
- CAMPEONATO AMERICANO JCW: Facade (c) retuvo ante Disco Ray, Mecha Wolf, Mosh Pit Mike y Ninja Mack. El combate explota en un festival de movimientos aéreos, pero el final llega cuando Facade roba la victoria cubriendo a un rival debilitado en medio del caos.
- CAMPEONATO FEMENIL JCW: J-Rod & Nyla Rose vencieron a Alice Crowley & Dani Mo (c). El momento decisivo se da cuando Nyla Rose impone su poder físico, neutralizando a una de las campeonas y dejando a J-Rod el camino libre para ejecutar la cuenta ganadora.
- Rob Van Dam, Willie Mack & 2 Tuff Tony vencieron a a KENTA & The Good Brothers. RVD define el combate con su Five-Star Frog Splash, probablemente tras asistencia o distracción de Bill Alfonso, en uno de los momentos más celebrados de la noche.
- FATAL FOUR WAY POR EL CAMPEONATO PESO COMPLETO JCW CoKane (c) retuvo ante Caleb Konley, Matt Riddle y Nic Nemeth. El desenlace llega con la influencia directa o indirecta de EC3, quien como árbitro especial condiciona el ritmo de las eliminaciones, permitiendo que CoKane retenga en medio de la polémica.
- Vampiro venció a Big Vito y PCO. El momento final combina emoción y caos: Vampiro asegura la victoria en su lucha de retiro tras interferencias de Shaggy 2 Dope y Violent J, cerrando su carrera con un triunfo simbólico en un ambiente completamente desbordado.