Resultados JCW | Strangle-Mania: Viva Las Violence

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Strangle-Mania: Viva Las Violence, el cual fue celebrado el 20 de marzo 2026 y transmitido el 9 de abril desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, arena con capacidad para 4,000 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

En el marco del fin de semana de WrestleMania 42, donde la industria lucha libre concentra su mayor vitrina global, Juggalo Championship Wrestling volvió a posicionarse como la alternativa más caótica e irreverente del circuito independiente. Con su tradicional evento Strangle-Mania, la promoción respaldada por Insane Clown Posse transforma el fin de semana en un terreno donde lo impredecible es la norma. Mezclando leyendas, talento independiente y figuras de distintas escenas,

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