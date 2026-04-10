Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #78

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #78, el cual fue celebrado el 20 de marzo 2026 y transmitido el 9 de abril desde Harpos Concert Theatre en Detroit, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 2,500 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

JCW Lunacy #78 se presentó como una velada fiel al ADN caótico y explosivo de la empresa, combinando lucha intensa, personajes extravagantes y una narrativa directa que mantiene al público constantemente involucrado. Con campeonatos en juego y estilos muy contrastantes sobre el ring, el show ofreció una mezcla de combates rápidos, momentos de alto impacto y situaciones impredecibles que definieron el rumbo de la noche.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

CAMPEONATO FEMENIL JCW: Alice Crowley venció a Haley J (c) para convertirse en nueva campeona. Alice Crowley corta el dominio de Haley J con un contraataque repentino tras esquivar su ofensiva final. Ese reversal cambia completamente el ritmo y le permite conectar su movimiento decisivo para la cuenta de tres y el cambio de campeonato. (*** 1/2)

para convertirse en nueva campeona. Alice Crowley corta el dominio de Haley J con un contraataque repentino tras esquivar su ofensiva final. Ese reversal cambia completamente el ritmo y le permite conectar su movimiento decisivo para la cuenta de tres y el cambio de campeonato. (*** 1/2) The Neon Blondes (Dani Mo & Facade) vencieron a J-Rod & Shane Mercer. La coordinación de los Neon Blondes marca la diferencia: doble ofensiva sincronizada sobre J-Rod que neutraliza a Shane Mercer fuera del ring, dejando el camino libre para el finisher en equipo y la victoria. (***)

La coordinación de los Neon Blondes marca la diferencia: doble ofensiva sincronizada sobre J-Rod que neutraliza a Shane Mercer fuera del ring, dejando el camino libre para el finisher en equipo y la victoria. (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS JCW: 2 Tuff Tony & Willie Mack (c) retuvieron ante The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre). Cuando parecía que The Outbreak tenían la victoria tras intervención externa de Barnabas The Bizarre, los campeones sobreviven y responden con una combinación de poder: Willie Mack conecta su ofensiva pesada seguida del remate final del equipo para retener. (****)

PCO venció a Luigi Primo. El combate cambia en el instante en que PCO ignora el castigo inicial y entra en modo imparable: absorbe el ataque, se levanta de forma dramática y conecta un ataque devastador que deja sin opciones a Luigi Primo.(** 1/2)

El combate cambia en el instante en que PCO ignora el castigo inicial y entra en modo imparable: absorbe el ataque, se levanta de forma dramática y conecta un ataque devastador que deja sin opciones a Luigi Primo.(** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO JCW: CoKane (c) defeats Steven Flowe. El cierre llega tras un intercambio intenso donde CoKane resiste el mejor momento de Flowe y lo corta con un golpe contundente seguido de su finisher, asegurando la cuenta de tres y consolidando su reinado.(**** 1/2)