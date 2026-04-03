Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #77

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #77, el cual fue celebrado el 22 de febrero 2026 y transmitido el 2 de abril desde Grewal Hall At 224, en Lansing, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 900 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

JCW Lunacy #77 volvió a demostrar por qué Juggalo Championship Wrestling es una propuesta distinta dentro del panorama independiente. Lejos de buscar la perfección técnica, el show apostó por su identidad caos, personajes excéntricos y una narrativa que mezcla lo bizarro con lo violento.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

The Brothers Of Funstruction vencieron a The Saint Brothers: Cuando los payasos Ruffo y Yabo logran romper la ofensiva técnica de los Saint Brothers con su estilo caótico, conectando su movimiento combinado final para sellar la victoria. Ese contraste entre lucha estructurada y caos fue decisivo.

Disco Ray (con The Ring Rat) venció a Breyer Wellington: La intervención indirecta de The Ring Rat desde ringside cambia el ritmo del combate, permitiendo a Disco Ray capitalizar la distracción y ejecutar su remate para la cuenta de tres.

Alice Crowley venció a J-Rod: Alice Crowley impone su estilo agresivo y oscuro, logrando el punto decisivo cuando neutraliza el intento ofensivo de J-Rod y conecta su ataque final, consolidándose nuevamente dentro de la división femenina.

Deadly Resolution Match: CoKane, Mr. Anderson, Nic Nemeth & Violent J vencieron a Big Vito, Facade & Steven Flowe El combate alcanza su clímax en el cierre caótico cuando el equipo de CoKane logra imponerse tras una secuencia final de castigo colectivo sobre Big Vito, con múltiples intervenciones y golpes combinados que aseguran la victoria en un entorno totalmente descontrolado.

El show no pretende competir con grandes producciones, sino ofrecer una experiencia alternativa, y en ese sentido cumple. Sin embargo, para un espectador más tradicional, la falta de estructura y técnica refinada puede jugar en contra. Aun así, como producto de nicho, Lunacy sigue siendo consistente y fiel a su público. Puntuación final 6.8/10.