Rating WWE NXT 7 de abril 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Sol Ruca vs. Izzi Dame.

Las luchas presentadas fueron:

Izzi Dame venció a Sol Ruca (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***) Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****) PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2) Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)

Los números de WWE NXT para el 7 de abril 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 605 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 572 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, la misma que la del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el NXT del 8 de abril de 2025 atrajo a 683.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en The CW. El NXT del 9 de abril de 2024 atrajo a 647.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,19 en USA Network.