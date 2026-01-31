Liv Morgan gana el Royal Rumble Femenil tras una guerra final inesperada

En un combate caótico con momentos icónicos, traiciones y sorpresas, Liv Morgan se convirtió en la ganadora del Royal Rumble 2026.
El Royal Rumble Femenil comenzó con Charlotte Flair y Alexa Bliss como las primeras dos participantes, protagonizando un arranque cargado de tensión que anticipaba eliminaciones tempranas, aunque ambas decidieron que no se traicionarían.
Con el paso de las entradas, el combate se llenó de momentos clave, regresos importantes y eliminaciones múltiples, destacando la irrupción dominante de Rhea Ripley, el impacto inmediato de varias sorpresas y una recta final marcada por traiciones y resistencia.
Uno de los momentos más comentados del Royal Rumble Femenil fue la serie de eliminaciones accidentales que cambiaron el rumbo del combate. Asuka quedó fuera tras un error de Kairi Sane, mientras que Alexa Bliss fue eliminada de manera involuntaria por Charlotte Flair, su amiga y compañera inicial, dejando claro que en el Rumble no hay alianzas seguras.
La entrada de Rhea Ripley marcó uno de los picos de dominio del combate, repartiendo castigo y eliminando a múltiples rivales, mientras que la aparición de Brie Bella fue la única sorpresa de la noche, generando una fuerte reacción del público y derivando en una breve pero efectiva reunión de las Gemelas Bella.
► Momentos clave del Roay Rumble Femenil
El momento cumbre del Royal Rumble llegó cuando Liv Morgan traicionó a Raquel Rodriguez, su compañera en The Judgment Day, eliminándola de forma sorpresiva y rompiendo definitivamente su alianza. Esa acción dejó el camino libre para el cierre dramático del combate y consolidó a Liv como la gran sobreviviente de la noche.
La recta final dejó una intensa “guerra de rubias” entre Liv Morgan, Tiffany Stratton y Sol Ruca, con constantes falsos finales sobre la ceja del ring, hasta que Liv aprovechó el momento exacto para eliminar a Stratton y quedarse con la victoria.
WHAT A MATCH!@YaOnlyLivvOnce just punched her ticket to WrestleMania! 🔥 pic.twitter.com/45veUot7KA
— WWE (@WWE) January 31, 2026
Orden de entradas al Royal Rumble Femenil
- Charlotte Flair
- Alexa Bliss
- Kiana James
- Nia Jax
- Ivy Nile
- Lola Vice
- Candice LaRae
- Becky Lynch
- Sol Ruca
- Roxanne Perez
- Maxxine Dupri
- Natalya
- Liv Morgan
- Lash Legend
- Zelina Vega
- Raquel Rodriguez
- Chelsea Green
- Giulia
- Iyo Sky
- Asuka
- Rhea Ripley
- Bayley
- Jacy Jayne
- Nikki Bella
- Lyra Valkyria
- Kelani Jordan
- Kairi Sane
- Brie Bella
- Tiffany Stratton
Eliminaciones destacadas
- Candice LaRae, Lola Vice e Ivy Nile fueron eliminadas por Jordynne Grace
- Nia Jax fue eliminada por Charlotte Flair
- Alexa Bliss fue eliminada accidentalmente por Charlotte Flair
- Maxxine Dupri fue eliminada por Becky Lynch
- Becky Lynch fue eliminada por Natalya
- Jordynne Grace fue eliminada por Lash Legend
- Kiana James fue eliminada por Raquel Rodriguez
- Zelina Vega fue eliminada por Giulia
- Chelsea Green y Roxanne Perez fueron eliminadas por Rhea Ripley
- Giulia fue eliminada por Lyra Valkyria con ayuda de Bayley
- Asuka fue eliminada accidentalmente por Kairi Sane
- Kairi Sane fue eliminada por Iyo Sky
- Lyra Valkyria y Bayley fueron eliminadas por Nikki y Brie Bella
- Kelani Jordan fue eliminada por Jacy Jayne
- Jacy Jayne fue eliminada por Sol Ruca
- Nikki y Brie Bella fueron eliminadas por Lash Legend
- Charlotte Flair e Iyo Sky fueron eliminadas por Lash Legend
- Lash Legend fue eliminada por Rhea Ripley
- Rhea Ripley fue eliminada por Raquel Rodriguez
- Raquel Rodriguez fue eliminada por Liv Morgan
- Sol Ruca fue eliminada por Tiffany Stratton
- Tiffany Stratton fue eliminada por Liv Morgan
¿Qué pasará ahora?
Con esta victoria, Liv Morgan asegura su oportunidad titular en WrestleMania, mientras el Royal Rumble Femenil deja múltiples rivalidades abiertas tras una noche marcada por sorpresas, traiciones y eliminaciones que redefinen el panorama femenino en WWE.