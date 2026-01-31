Liv Morgan gana el Royal Rumble Femenil tras una guerra final inesperada

En un combate caótico con momentos icónicos, traiciones y sorpresas, Liv Morgan se convirtió en la ganadora del Royal Rumble 2026.

El Royal Rumble Femenil comenzó con Charlotte Flair y Alexa Bliss como las primeras dos participantes, protagonizando un arranque cargado de tensión que anticipaba eliminaciones tempranas, aunque ambas decidieron que no se traicionarían.

Con el paso de las entradas, el combate se llenó de momentos clave, regresos importantes y eliminaciones múltiples, destacando la irrupción dominante de Rhea Ripley, el impacto inmediato de varias sorpresas y una recta final marcada por traiciones y resistencia.

Uno de los momentos más comentados del Royal Rumble Femenil fue la serie de eliminaciones accidentales que cambiaron el rumbo del combate. Asuka quedó fuera tras un error de Kairi Sane, mientras que Alexa Bliss fue eliminada de manera involuntaria por Charlotte Flair, su amiga y compañera inicial, dejando claro que en el Rumble no hay alianzas seguras.

La entrada de Rhea Ripley marcó uno de los picos de dominio del combate, repartiendo castigo y eliminando a múltiples rivales, mientras que la aparición de Brie Bella fue la única sorpresa de la noche, generando una fuerte reacción del público y derivando en una breve pero efectiva reunión de las Gemelas Bella.

► Momentos clave del Roay Rumble Femenil

El momento cumbre del Royal Rumble llegó cuando Liv Morgan traicionó a Raquel Rodriguez, su compañera en The Judgment Day, eliminándola de forma sorpresiva y rompiendo definitivamente su alianza. Esa acción dejó el camino libre para el cierre dramático del combate y consolidó a Liv como la gran sobreviviente de la noche.

La recta final dejó una intensa “guerra de rubias” entre Liv Morgan, Tiffany Stratton y Sol Ruca, con constantes falsos finales sobre la ceja del ring, hasta que Liv aprovechó el momento exacto para eliminar a Stratton y quedarse con la victoria.

WHAT A MATCH!@YaOnlyLivvOnce just punched her ticket to WrestleMania! 🔥 pic.twitter.com/45veUot7KA — WWE (@WWE) January 31, 2026

Orden de entradas al Royal Rumble Femenil

Charlotte Flair

Alexa Bliss

Kiana James

Nia Jax

Ivy Nile

Lola Vice

Candice LaRae

Becky Lynch

Sol Ruca

Roxanne Perez

Maxxine Dupri

Natalya

Liv Morgan

Lash Legend

Zelina Vega

Raquel Rodriguez

Chelsea Green

Giulia

Iyo Sky

Asuka

Rhea Ripley

Bayley

Jacy Jayne

Nikki Bella

Lyra Valkyria

Kelani Jordan

Kairi Sane

Brie Bella

Tiffany Stratton

Eliminaciones destacadas

Candice LaRae, Lola Vice e Ivy Nile fueron eliminadas por Jordynne Grace

Nia Jax fue eliminada por Charlotte Flair

Alexa Bliss fue eliminada accidentalmente por Charlotte Flair

Maxxine Dupri fue eliminada por Becky Lynch

Becky Lynch fue eliminada por Natalya

Jordynne Grace fue eliminada por Lash Legend

Kiana James fue eliminada por Raquel Rodriguez

Zelina Vega fue eliminada por Giulia

Chelsea Green y Roxanne Perez fueron eliminadas por Rhea Ripley

Giulia fue eliminada por Lyra Valkyria con ayuda de Bayley

Asuka fue eliminada accidentalmente por Kairi Sane

Kairi Sane fue eliminada por Iyo Sky

Lyra Valkyria y Bayley fueron eliminadas por Nikki y Brie Bella

Kelani Jordan fue eliminada por Jacy Jayne

Jacy Jayne fue eliminada por Sol Ruca

Nikki y Brie Bella fueron eliminadas por Lash Legend

Charlotte Flair e Iyo Sky fueron eliminadas por Lash Legend

Lash Legend fue eliminada por Rhea Ripley

Rhea Ripley fue eliminada por Raquel Rodriguez

Raquel Rodriguez fue eliminada por Liv Morgan

Sol Ruca fue eliminada por Tiffany Stratton

Tiffany Stratton fue eliminada por Liv Morgan

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Liv Morgan asegura su oportunidad titular en WrestleMania, mientras el Royal Rumble Femenil deja múltiples rivalidades abiertas tras una noche marcada por sorpresas, traiciones y eliminaciones que redefinen el panorama femenino en WWE.