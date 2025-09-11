El regreso de AJ Lee a WWE: Una estrategia más allá de la nostalgia

En el mundo de la lucha libre nunca se debe decir “nunca”, y menos aún cuando se habla de WWE. Una de las superestrellas que los fanáticos más soñaban volver a ver en acción era AJ Lee, y tras casi una década de ausencia, ese deseo finalmente se hizo realidad.

El regreso de AJ Lee no es un acontecimiento menor. Durante los años en los que estuvo lejos del cuadrilátero, la división femenil de WWE experimentó una transformación radical. Pasó de ser relegada a un segundo plano a convertirse en el centro de grandes eventos, con luchas que incluso han llegado a encabezar WrestleMania. Estamos ante una de las mejores épocas históricas de la lucha libre femenil en Estados Unidos, aunque algunos especialistas señalan que aún no se alcanzan los niveles de excelencia técnica vistos en la mítica AJW de Japón.

► Pero no solo en WWE se vive este auge

En empresas de todo el mundo, desde Japón hasta Latinoamérica, la lucha libre femenil atraviesa un periodo de expansión, aunque no exento de retrocesos y desafíos.

Para AJ Lee, el contexto actual es muy distinto al que vivió en su mejor momento. Cuando reinaba en WWE, era considerada la mejor luchadora dentro del ring, con un carisma y una conexión con el público difíciles de igualar. Sin embargo, hoy el nivel competitivo es mucho más alto. Figuras como Iyo Sky, Rhea Ripley, Giulia o incluso talentos emergentes como Stephanie Vaquer marcan un estándar de excelencia en WWE y más allá.

Volver tras tantos años lejos de los cuadriláteros nunca es sencillo. El ejemplo más cercano lo encontramos en su esposo,CM Punk, quien tras su regreso en AEW debió atravesar un proceso de readaptación física y mental antes de volver a ser competitivo. AJ Lee, seguramente, pasará por una etapa similar de ajuste y evolución.

► El regreso de AJ Lee a WWE, como anillo al dedo

Lo que sí parece claro es que WWE planea manejar su regreso con paciencia y estrategia. No se trata únicamente de darle un lugar nostálgico, sino de integrarla de manera sólida en la actual narrativa de la división femenil. Con su experiencia, su popularidad y su habilidad para conectar con los fanáticos, AJ Lee puede convertirse en una pieza clave tanto dentro del ring como en la construcción de nuevas historias.

El tiempo dirá cuál será su rol definitivo, pero lo cierto es que su regreso ya dejó una huella imborrable: el recuerdo de que en la lucha libre, y sobre todo en WWE, nunca hay imposibles.