NJPW: Resultados «Wrestling Hizen no Kuni» DOUKI retiene; se presenta Místico

Como parte de la gira «Wrestling Dontaku 2026«, New Japan Pro Wrestling llegó al SAGA Arena con el evento especial «Wrestling Hizen no Kuni«.

► «Wrestling Hizen no Kuni»

El luchador mexicano Místico se sumó a la gira con el equipo Hontai (Oleg Boltin y Aaron Wolf) para imponerse a Ren Narita, Don Fale y Dick Togo de House of Torture.

En el turno semifinal, United Empire (Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay) fueron implacables ante Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X de Unbound Co. Newman fue el artífice del triunfo dominando a Takagi.

Luego de 16 años, Tiger Mask IV volvió a desafiar por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. En esta ocasión enfrentó al monarca reinante Douki, quien expuso su cetro por cuarta vez. House of Torture estuvo presente, respaldando a Douki, por lo que Hontai fueron a respaldar a Tiger Mask, para contrarrestar a la malvada facción. En un momento determinado, HOT ingresó y golpearon a Tiger Mask, por lo que Tanahashi pidió a Hontai que ingresara al ring y sacara a los invasores. Restablecido el orden, siguieron los recios ataques entre ambos, hasta que intempestivamente SHO llegó y golpeó a Tiger Mask sacándolo de balanze, situación que Douki no desaprovechó para castigar a su rival y retener su cinturón.

Tras la lucha, Douki se nombró como el mejor peso junior de NJPW, por lo que decidió no competir en el torneo Best of the Super Jr. 33, ya que en dicha competencia se definirá a su siguiente rival.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING HIZEN NO KUNI», 29.04.2026

SAGA Arena

1,058 Espectadores

1. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino, YOH, Master Wato y Taisei Nakahara (10:48) con un Crab Hold de SHO sobre Nakahara.

2. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Toru Yano y Tomoaki Honma (8:06) cuando OSKAR colocó espaldas planas a Honma tras la K.O.B.

3. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Yuya Uemura, Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda (11:43) con un German Suplex Hold de Fujita sobre Yasuda.

4. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (12:05) con la BITES THE DUST de Young sobre Matsumoto.

5. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Mistico / vencieron a Ren Narita, Don Fale y Dick Togo (8:03) con La Mística de Místico sobre Togo.

6. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X (16:01) con la MADE IN JAPAN de Newman sobre Robbie.

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) venció a Tiger Mask (17:56) por detención arbitral (Italian Stretch No.32) defendiendo el título.