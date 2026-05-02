Danhausen ofrece 400 dólares a quien haga equipo con él en Backlash

Danhausen ha vuelto a robarse el show. El raro luchador lleva semanas de tremenda rivalidad con contra The Miz y Kit Wilson, y como era de esperarse, esto conducirá a un choque en Backlash.

Así las cosas, Triple H publicó en su cuenta de X que si Danhausen encontraba una pareja, tendría una lucha contra Miz y Wilson.

► ¿Quién será el compañero de Danhaunsen en Backlash?

Horas después, el propio Danhausen respondió de la forma más Danhausen posible: etiquetó a un dream team de veteranos retirados: Shawn Michaels, Triple H, The Undertaker, AJ Styles, John Cena, Steve Austin, Stardust (sí, el antiguo personaje de Cody Rhodes), Kurgan, Naked Mideon y Papa Shango.

Y les ofreció la módica suma de 400 ‘human dollars’ para que salieran del retiro y formaran equipo con él.

La publicación se volvió viral al instante. Los fans inundaron las respuestas con GIFs, videos y sugerencias para nombrar al equipo, como ‘Stardusthausen’ y ‘Cold Steve’, además de otras propuestas para su compañero, como Ric Flair, The Godfather o incluso David Arquette. Y algunos hasta ofrecieron ser la pareja por menos dinero.

El humor absurdo de Danhausen encaja perfecto con el espíritu de Backlash, un evento que tradicionalmente ha sido escenario de sorpresas. Aunque es improbable que alguna de las leyendas acepte, el tuit ya cumplió su objetivo: poner a todo el mundo hablando de Danhausen y de su compañero misterioso.

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Por ahora, la pareja sigue siendo un secreto, pero si hay algo que hemos aprendido de Danhausen es que, cuando se trata de él, siempre hay que esperar lo más inesperado.