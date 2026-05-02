AEW COLLISION 2 DE MAYO 2026 .— Kevin Knight ganó el Campeonato TNT en el Casino Gauntlet Match de AEW Dynasty, pero eso no fue el mayor triunfo de su carrera. Lo fue el conseguido el miércoles pasado, cuando retuvo el título ante MJF. Ahora, tres días después, Knight volverá a exponer la corona, esta vez ante Hook, quien quiere vengar la afrenta que Knight (junto a ‘Speedball’ Mike Bailey y ‘Hangman’ Adam Page) le infringió a The Opps al ganarles el Campeonato Mundial de Tríos AEW. El problema para HOOK es que Knight acaba de demostrar que puede sobrevivir al luchador más peligroso y encontrar la forma de ganar. La acción de AEW Collision se emite desde el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois.

Anna Jay está de regreso y su primera acción es ir directamente por el Campeonato TBS, en poder de Willow Nightingale, quien llega como una de las campeonas más activas de la empresa, consolidando un reinado que la está posicionando como la referencia de su división.

‘Jungle’ Jack Perry expondrá el Campeonato Nacional AEW ante Máscara Dorada. La semana pasada Perry retuvo ante El Clon, y esta semana tiene enfrente a uno de los elementos más espectaculares del CMLL.

La Bang Bang Gang (Juice Robinson y Ace Austin) enfrentará a los Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel García). Dos facciones que operan en frecuencias completamente distintas.

Además, los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) enfrentarán a Top Flight (Dante y Darius Martin) y The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz). Con Moxley dentro del combate, el nivel de peligrosidad del bando rudo sube de forma exponencial.

AEW Collision 2 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►1- Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, David Finlay y Clark Connors vs. Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed, Dante Martin y Darius Martin The Dogs y The Death Riders hicieron equipo la semana pasada en Collision, demostrando su poderío y peligrosidad al vencer a The Young Bucks y The Rascalz en una gran lucha de 5 vs. 5. Esta noche, se repite la fórmula, pero con diferentes competidores, apelando a que, en el pasado, Top Flight tuvo problemas con The Death Riders... La campana ni sonó y ya todos se dieron contra todos, hombres volando por los aires y dándose derechazos... El réferi sonó la campana y Myron atacó con patada enzuigiri a Claudio y luego le cayó encima con tremendo tope suicida... Zachary logró atacar a Connors, con patadas y derechazos, y luego le cayó encima con un tornillo desde el esquinero, para lograr una cuenta en dos segundos... Finlay tomó el relevo y atacó con antebrazo europeo y patadones y pisotones a Zachary en el esquinero... Zachary logró darle el relevo a Myron y este se combinó con Dezmond para atacarlo, pero PAC los detuvo, así como Mox lo detuvo a Dante Martin con tremendo lazo al cuello y luego le dio más de 10 puñetazos a la cabeza, para terminar mordiéndole la cabeza... Myron y Mox intercambiaron endemoniados machetazos al pecho; Mox se enojó y le dio varios antebrazos a la cara, pero lo mandaron a volar con patadas voladoras... Todos se dieron con todo entre sí; Myron, con tremenda guillotina, castigó a Mox, pero voló desde el esquinero solo para recibir un antebrazo europeo de Castagnoli... The Rascalz volaron con tope suicida sobre los Death Riders y el poder del golpe hasta corrió la mesa de comentaristas, acción alocada en este combate... Zachary le dio superkick y voló sobre Connors, pero Finlay salvó a Los Perros de la derrota... Los Dogs luego recibieron triple superkick de los Rascalz, muy interesante movida... Desmond recibió una clipeada y spear de parte de los Dogs, pero sus compañeros con rompequijadas con las rodillas nivelaron las cosas hasta que PAC y Mox los golpearon... Los Top Flip atacaron con DDT a Mox y una rodada a espaldas a PAC que casi les da la victoria... PAC con tremendo lariat al cuello y Brutalizer sobre Dante Martin lo hizo rendir. El Final Lariat al cuello y Brutalizer de PAC para hacer rendir a Dante Martin. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, incréible manera de empezar la noche, más de 19 minutos de pura acción sin parar.

Contras Nada negativo para destacar.



AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►2- CAMPEONATO NACIONAL AEW: 'Jungle' Jack Perry vs. Máscara Dorada La lucha empezó con un apretón de manos y luego, se midieron poco a poco... Dorada usó las sogas para impulsarse y mandar a volar a Perry, quien le respondió con una clipeada a la pierna y haciéndole llaves al cuerpo, luego, un fuerte candado a la cabeza, incluso a ras de lona, pero Dorada logró en esta posición una cuenta en un segundo... Perry le dio tremenda tacleada de hombro; el mexicano jugó con las sogas, pero Perry con catapulta lo mandó a volar y le dio patadas voladoras al del CMLL... Perry luego con un Frankensteiner mandó a volar a Máscara Dorada, quien jugó con las sogas y mandó a volar a Perry... Dorada se lanzó con un tornillo y cayó sobre el campeón en ringside, luego celebró con los fans y celebró sobre la barricada... Dorada con una catapulta mandó a Perry sobre los fans; luego, ambos se subieron sobre el filo de una barricada y se dieron derechazos sin parar. Máscara Dorada atacó a Perry con tremendo Canadian Destroyer y lo pudo empezar a dominar durante varios minutos en el ring, con buenas maniobras y candados a la cabeza. Perry con un powerbomb giratorio, logró una cuenta en dos sobre el enmascarado mexicano... Perry le dio tremendo antebrazo a Dorada, y luego, varios derechazos en el esquinero, lo mandó con catapulta sobre el esquinero, y Dorada le dio patada enzuigiri, pero cayó al suelo de ringside tras tremendo y potente derechazo... 'Jungle' Jack Perry le cayó encima a Máscara Dorada con tremendo moonsault, lo metió al ring y lo levantó en peso muerto para rematarlo con un One Winged Angel... Más adelante, Dorada voló con tremenda plancha con giro de 450 grados, pero Perry evitó en el último segundo la derrota... Dorada luego atacó a Perry con un rodillazo, se subió al esquinero y voló con tremenda shooting star press, pero Perry lo recibió con rodillas en alto y la cuenta llegó solo a dos... Perry luego sorprendió a Máscara Dorada con una súper huracarrana desde el esquinero y ganó por cuenta de tres. El Final Súper huracarrana de 'Jungle' Jack Perry. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Otra excelente lucha, fantástica, de las mejores luchas de la semana.

Contras Nada negativo para reclamar.



AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►3- Orange Cassidy, Kyle O'Reilly y Roderick Strong vs. Johnny TV, Mansoor y Mason Madden La lucha empezó con una patadita de juego de Kyle a Mason Madden, quien le dio el relevo a Johnny TV y luego este fue dominado en el esquinero... Johnny TV se rio de que Orange se demorara mucho para darle un puñetazo en el esquinero; luego, los MxM TV lograron atacar a sus rivales... Johnny TV se lanzó con un tremendo tornillo sobre O'Reilly y Strong y Mansoor y Mason Madden se burlaron haciendo que iban a hacer tope suicida, pero posaron para la cámara y Orange se unió a posar con ellos... Johnny TV luego le cayó encima con un moonsault a Cassidy, pero O'Reilly evitó la caída... Mansoor recibió un cabezazo accidental de Mason Madden en su zona íntima en el esquinero y luego, Mason Madden le dio guerra a Cassidy, pero Strong lo atacó con tremendo azotón de espaldas contra la lona... Cassidy se subió sobre Strong y quería hacerle chokeslam a Mason Madden, pero no pudo... Luego, sí le dio un derechazo a Mansoor en el esquinero y lo mandó a volar con chokeslam... Cassidy no podía de la risa, pero pudo hacerlo... Strong y Kyle atacaron con rodillazos a Johnny TV y luego, Cassidy con súper codazo volador sobre Johnny TV se llevó la victoria. El Final Súper codazo volador de Orange Cassidy sobre Johnny TV. Valoración 7.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha entretenida, divertida, hasta a los luchadores les daba risa.

Contras Nada negativo a comentar.



AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►3- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale vs. Anna Jay Anna Jay vs. la Campeona TBS, Willow Nightingale, quien le ha dado la bienvenida a muchas luchadoras de regreso a AEW, como Hikaru Shida... En este caso, la hermosa Anna Jay tuvo su primera lucha desde noviembre de 2025... Willow le dio varios derechazos, dominó a Anna... Willow le dijo a Anna que mostrara su fuego y esta le dio varios puñetazos fuertes, pero con tacleada de hombro, Willow la dominó... Anna Jay con una rana consiguió una cuenta en dos segundos y luego, hizo lo mismo con una rodada a espaldas... Willow le dio varios antebrazos al pecho a la rubia en el esquinero y luego, un tremendo lariat... Willow falló un bombazo y recibió una rodada a espaldas en dos segundos... Willow luego con tremendas patadas voladoras rasantes al pecho de Willow, consiguió de nuevo una cuenta en dos... Nightingale luego sacó del ring a Anna y le cayó encima con súper bala de cañón... Willow atacó con powerbomb a Anna, la cuenta llegó solo a dos... Así como con un DDT de la campeona... El final llegó con un Powerbomb de Willow Nightingale para ganar. El Final Powerbomb de Willow Nightingale para Anna Jay. Valoración 8.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, interesante regreso de Anna Jay, está mejor que nunca, ojalá hagan algo bueno con ella.

Contras Nada malo a comentar.



AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►4- Daniel García y Wheeler Yuta vs. Juice Robinson y Ace Austin De nuevo, miembros de The Death Riders luchando y buscando más oportunidades de llegar a la cima. Ace Austin viene con aire en la camiseta tras una gran lucha ante el Campeón Internacional AEW, Kazuchika Okada, en Dynamite el pasado miércoles... Juice Robinson empezó con Yuta, quien en lugar de luchar ante Robinson, le dio un derechazo a Austin y lo sacó del ring, y García atacó a traición a Robinson. Luego, se unieron y le dieron codazos a la cara... Luego, Austin lelgó y atacó con superkick a Yuta y azotón de espaldas contra la lona a García, pero Yuta le dio una patadota en el abdomen y varios machetazos al pecho... Yuta luego fue arrojado de cara a la lona, recibió patadas y raquetazos de Austin, quien aprovechó y le dio antebrazos a ambos... Austin fue frenado con patadas voladoras por Yuta y luego, Marina y Daniel atacaron a Austin mientras el réferi se distraía con un reclamo de Robinson... Yuta con tremendo súplex sobre Austin; la cuenta llegó solo a dos... La acción siguió fuerte durante tantos minutos... Tanto, que Yuta terminó con toda la cara ensangrentada... De la nada, Juice Robinson sorprendió a Wheeler Yuta con su remate final, The Juice is Loose. El Final The Juice is Loose de Juice Robinson para Wheeler Yuta. Valoración 8.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha por equipos, sorpresiva victoria de Ace Austin y Juice Robinson.

Contras Nada malo a reseñar.



► Tras la lucha, Juice Robinson le preguntó a Jon Moxley si había visto lo que hicieron y García y Yuta lo atacaron a él y a Austin a traición.

► Esto ocurrió hasta que The Gunns, Austin Gunn y Colten Gunn, hicieron su regreso a AEW para ayudar a Ace Austin y Juice Robinson. The Bang Bang Gang está reunido de nuevo.

AEW COLLISION 2 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kevin Knight vs. Hook ►5- Skye Blue vs. Niki XS Bueno, una lucha squash para que Skye Blue se luciera, y así lo hizo... empezó atacando con todo a la luchadora local, le hizo luego un DDT sobre el suelo de ringside desde la ceja del ring y rápidamente, la metió en su llave de rendición. Skye Blue ganó su lucha número 60 en AEW, vía rendición, con su llave, el TKO + Dragon Sleeper. El Final TKO + Dragon Sleeper de Skye Blue. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una corta, pero buena lucha, buena presentación de Skye Blue. Ojalá Tony Khan haga más con ella y logre más en AEW.

Contras Nada malo para destacar.

