Santos Escobar y The Motor City Machine Guns, fuera de WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que el talentoso luchador mexicano Santos Escobar ha salido de WWE.
► Santos Escobar y más nombres siguen saliendo de WWE
También están fuera de WWE, Alex Shelley y Chris Sabin, conocidos como The Motor City Machine Guns y quienes incluso, en su corto paso por WWE, llegaron a ser Campeones Mundiales de Parejas WWE.
El año pasado, el mexicano Santos Escobar no quiso renovar contrato con WWE.
La empresa se contactó con él y negoció durante algunas semanas, hasta que se reportó que firmó un contrato en donde le prometieron a Santos Escobar mejores historias, mayor protagonismo en WWE y AAA y mucho más dinero, pues fue un acuerdo bastante lucrativo, que ahora WWE y TKO deshacen.