Black Tiger, último clasificado al Campeonato Universal; vuelve KUSHIDA; festejos del Día del Niño y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para un gran cierre de mes, con varias actividades, mismas de las que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

La Monumental Arena México se prepara para su gran celebración por 70 años de su fundación. Con la presencia de invitados especiales de corte internacional, la realización de dos torneos por este aniversario (varonil y femenil) y la Gran Final del Campeonato Universal, se espera un gran festejo.

KUSHIDA reaparece en nuestro país, presentándose en las diferentes sedes del CMLL. El popular luchador japonés se aliará con Okumura, Yutani y Shoma Kato.

A través de ese torneo cibernético se definirá el Campeón de los Niños 2026; ocho rudos y ocho técnicos se verán involucrados en esta competencia y se enfrentarán en las dos funciones que se realizarán en la México Catedral, consintiendo a los Reyes del hogar.

Black Tiger ganó el último boleto para disputar la final del Campeonato Universal. Él fue el ganador de la tercera eliminatoria, donde se vieron involucrados nueve monarcas nacionales.

Pero no nos demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 17/abril/2026

Keyra lo intentó todo, pero Garra Negra tuvo gran resistencia de estos ataques y se apoderó del resultado favorable en un mano a mano de Amazonas.

El Galeón Fantasma demostró esta noche que tiene madera de sobra para imponerse ante cualquier reto. El vuelo y la espectacularidad de Los Viajeros del Espacio no bastaron para frenar a Difunto, Barboza y Furia Roja.

Los Guerreros Laguneros escribieron una historia de remontada esta noche. Averno, Euforia y Mephisto los sometieron en el arranque, pero Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero crecieron en el momento justo y se quedaron con la victoria.

El cuadro del 70 Aniversario de la Arena México ya está completo. Black Tiger fue el último en reservar su lugar y lo hizo derrotando a Esfinge con su devastador Tiger Bomb para coronarse como el gran protagonista de una noche histórica entre los Campeones Nacionales.​​​​​​​​​​​​​​​​

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a Kimba, Tenochca, Vegas Depredador (13:15)

2) Garra Negra venció a Keyra (10:44)

3) Barboza, Difunto, Furia Roja vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (16:16)

4) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto (17:01)

5) Campeonato Universal – tercera eliminatoria: Black Tiger venció a Esfinge, Akuma, Guerrero Maya Jr., Felino Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Calavera Jr. I, Capitán Suicida

Orden de eliminacion: Guerrero Maya (por Esfinge), Felino Jr. (Capitan Suicida), Akuma (Esfinge), Calavera Jr. I (Cobarde), Cobarde (Black Tiger), Hijo de Stuka Jr. (Capitan Suicida), Capitan Suicida (Esfinge), Esfinge (Black Tiger), quedando Black Tiger como ganador.

.

• Viernes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/abril/2026

Hecate y Lluvia sorprendieron a Dark Silueta y Lady Danger y se llevaron el duelo de parejas de Amazonas.

Cris Skin, El Elemental y Persa desataron toda su furia sobre los técnicos. Pero Persa se sobrepasó desenmascarando a Draego, por lo que los rudos fueron descalificados. De esta manera, Draego, Gallo Jr., Ráfaga fueron los vencedores.

Remando contra corriente, Brillante Jr. y Dulce Gardenia lograron la victoria ante Soberano Jr. y Yutani, quienes usaron todas las marrullerías, además de que contaban con el apoyo de las féminas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Avispón Negro Jr., Balder, Último Ángel vencieron a Amenaza Negra Jr., Estrella De Jalisco, Minotauro

2) Átomo y KeMalito vencieron a Periquito Sacaryas y Tengu

3) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Rav, Shezmu, Temerario

4) Hecate y Lluvia vencieron a Dark Silueta y Lady Danger

5) Draego, Gallo Jr., Ráfaga vencieron a Cris Skin, Elemental, Persa por DQ

6) Brillante Jr. y Dulce Gardenia vencieron a Soberano Jr. y Yutani

.

• Sábado de Arena Coliseo – 18/abril/2026

Lluvia y La Jarochita volvieron a recordarle al mundo que son una de las mejores duplas en la historia de la Lucha Libre femenil. Con clase y oficio, se impusieron con autoridad ante Dark Silueta y Olympia

La Arena Coliseo sigue siendo territorio Imperial. Hijo del Villano III y Villano III Jr. esperaron el momento clave para atacar y cuando llegó, no perdonaron: Capitán Suicida y Fugaz se fueron con la derrota.

El reinado de Ángel de Oro y Niebla Roja continúa. Los Hermanos Chávez alcanzaron la defensa número 28 del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL superando el reto de Gran Guerrero y Stuka Jr.

El Galeón Fantasma tuvo el combate en la mano y lo dejó escapar. Difunto, Barboza y Furia Roja dominaron a placer, pero Atlantis Jr., Esfinge y Templario, fueron quienes concretaron el resultado favorable.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Kamelot venció a Alexius (8:18)

2) Estudiante Jr., Infarto, Troyano vencieron a Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa (15:47).

3) Dark Silueta y Olympia vencieron a La Jarochita y Lluvia (13:30)

4) Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Capitán Suicida y Fugaz (17:18(

5) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Gran Guerrero y Stuka Jr. defendiendo el título (17:58). 28th defense

6) Atlantis Jr., Esfinge, Templario vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (14:24)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 19/abril/2026

Tessa Blanchard cerró la contienda de Amazonas ante Dark Silueta y le dio el triunfo a la tercia que completaron Garra Negra e India Sioux sobre Zeuxis y Keyra.​​​​​​​​​​​​​​​​

El Gigante Cholulteca, Xelhua, entregó todo en busca de la victoria, pero el colmillo largo y retorcido de Último Guerrero salió a relucir en el momento clave, adueñándose del triunfo en este #MatchRelámpago.

Averno no desaprovechó el momento y junto a Volador Jr. y Black Tiger se llevó el triunfo en el encuentro estelar ante un accidentado Sasuke Special de Templario, que cayó junto a Blue Panther y Flip Gordon.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Cerebro Negro Jr. y Feroz vencieron a Fury Boy y Péndulo

2) Okumura y Shoma Kato vencieron a Brillante Jr. y Diamond

3) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Dark Panther, Star Black, Star Jr.

4) Garra Negra, India Sioux, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Keyra, Zeuxis

5) Match Relámpago: Último Guerrero venció a Xelhua

6) Averno, Black Tiger, Volador Jr. vencieron a Blue Panther, Flip Gordon, Templario

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 20/abril/2026

Crixus y Dark Magic impusieron su fortaleza en el evento especial dando cuenta de los espectaculares Star Jr. y Valiente Jr.

Templario y Xelhua han definido su triunfo ante Vegas Depredador y Gran Guerrero tras la silla de Stigma sobre Black Tiger.

Místico y Esfinge sellan la victoria técnica sobre Volador Jr. y Último Guerrero en una contienda estelar de lujo en la Angelópolis

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Makro venció a Hijo del Perverso (8:48). CMLLL debut of Makro

2) Rey Espartano y Tiger Boy vencieron a Perverso y Tiger (17:00).

3) Fuego y Meyer vencieron a Konjuro y Prayer (15:09)

4) Crixus y Dark Magic vencieron a Star Jr. y Valiente Jr. (13:34)

5) Stigma, Templario, Xelhua vencieron a Black Tiger, Gran Guerrero, Vegas Depredador (17:05).

6) Esfinge y Místico vencieron a Último Guerrero y Volador Jr. (14:45)

.

• Martes de Arena México – 21/abril/2026

Princesa Sugehit, Metálica y Candela tomaron el control desde temprano y no lo soltaron hasta alzar la mano ante Kira, La Magnífica y Nexy.​​​​​​​​​​​​​​​​

La derrota no sentó bien en el bando técnico. Los errores le costaron el triunfo a Star Black, Fugaz y Explosivo ante El Terrible, Akuma y El Elemental, y la frustración explotó cuando Explosivo arremetió contra su propio compañero ante el asombro del público de Arena México.

El Galeón Fantasma mandó un mensaje contundente esta noche. Difunto, Barboza y Furia Roja desplegaron todo su poderío y dejaron a Flip Gordon, Xelhua y Star Jr. sin argumentos ante un tridente de rufianes que no conoce la piedad.​​​​​​​​​​​​​​​​

Atlantis Jr. sentenció a Soberano Jr. con La Atlántida, mientras Templario respondió con carácter al tropiezo del domingo pasado y silenció a Averno con un Sasuke Special.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Péndulo vencieron a Makará y Poseidón

2) Candela, Metálica, Princesa Sugehit vencieron a Kira, La Magnifica, Nexy (15:12).

3) Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Espanto Jr., Gallero, Raider (11:41). Herederos won fall 1 by DQ, then 3 cleanly.

4) Akuma, El Elemental, Terrible vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black (12:32).

5) Barboza, Difunto, Furia Roja vencieron a Flip Gordon, Star Jr., Xelhua (11:30)

6) Atlantis Jr. y Templario vencieron a Averno y Soberano Jr. (13:58)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 21/abril/2026

Hécate e Ivanna encontraron el cierre preciso para dejar atrás a Lady Danger y Náutica en un duelo inicial muy parejo.

Lluvia y Jarochita resistieron la presión de las rudas (Sanely y Miss Guerrera), encontrando el momento exacto para definir a su favor el duelo.

La tercia nipona Yutani, Okumura y Shoma Kato jugó con el ritmo del combate y terminó por darle la vuelta a la dinastía Panther.

Los Guerreros Laguneros cerraron filas en el momento justo y, con contundencia, salieron victoriosos en el combate ante Neón, Adrenalina y Fantástico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hecate y Ivanna vencieron a Lady Danger y Náutica

2) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Arlequín, Black Boy, Exterminador

3) Cris Skin, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a b Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

4) La Jarochita y Lluvia vencieron a Miss Guerrera y Sanely

5) Okumura, Shoma Kato, Yutani vencieron a Blue Panther, Blue Panther Jr., Hijo de Blue Panther

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Adrenalina, Fantástico, Neón

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 24/abril/2026

.

– Viernes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/abril/2026



.

– Sábado de Arena Coliseo – 25/abril/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 26/abril/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/abril/2026

.

– Martes de Arena México – 28/abril/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 28/abril/2026