Tiffany Stratton destrona a Giulia y se convierte en la nueva Campeona de los Estados Unidos WWE

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WWE SMACKDOWN 24 de abril 2026

En una lucha llena de altibajos, violencia y momentos de alta tensión, Tiffany Stratton logró arrebatarle el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE a Giulia, en un combate que tuvo de todo.

► Momentos clave

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Giulia llegó molesta con Kiana James por no haber logrado programarla en una lucha en WrestleMania 42, pero eso no le impidió dar la cara para enfrentar a Stratton. La lucha comenzó con toma de réferi y Stratton atacando con una tacleada de hombro. Giulia respondió con una rodada a espaldas que estuvo cerca de darle la victoria temprana. Hubo intercambio de rodadas y Giulia evitó un DDT con una buena desnucadora que también rozó la cuenta de tres.

La campeona tomó el control con varios cabezazos a Stratton, la mandó al esquinero y le conectó una patada en la cabeza. Stratton reaccionó, la puso en su espalda y la arrojó contra las sogas, pero Giulia se paró y la empujó en el esquinero, dejándola tendida de cabeza para luego darle patadas voladoras. La agresión continuó fuera del ring: Giulia atacó con una desnucadora desde la ceja del ring hacia el suelo de ringside, un movimiento de alto riesgo que dejó a Stratton tambaleándose.

De regreso en el cuadrilátero, Giulia le dio un rodillazo en la cara a Stratton, la metió al ring y le pisoteó la nuca. Stratton recibió un machetazo al pecho en el esquinero y fue enviada de cara contra la lona. La japonesa-italiana le aplicó una cruceta india y volvió a pisotearle la nuca, pero el toque de espaldas solo llegó a dos. Giulia continuó su ofensiva con patadas en la espalda y una llave en la parte baja de la cabeza que presionaba la nariz de su rival. Stratton logró patear a Giulia, pero esta respondió con un rompequijadas que la mandó a la lona.

Tras la pausa comercial, Stratton cambió el rumbo. Atacó a Giulia con un stunner que la dejó aturdida, pero la campeona respondió con un tremendo Spanish Fly que volvió a ponerla cerca de la victoria, aunque la cuenta llegó solo a dos. Stratton tomó por el cabello a Kiana James, y Giulia fue al salve, pero Stratton se movió y la campeona terminó atacando a su propia asistente. Stratton aprovechó para darle un rodillazo en la cara, pero Giulia la tomó en el aire y le aplicó una palanca al brazo tras recibirla con las rodillas en alto, evitando un moonsault.

Stratton le dio un rodillazo al abdomen a Giulia y un antebrazo, pero casi cae derrotada por una rodada a espaldas de la campeona. Giulia conectó un tremendo rodillazo en la cara de Stratton, pero la ex Campeona WWE respondió con un buen Alabama Slam y allí ejecutó su movimiento final: el Prettiest Moonsault Ever. La espectacular plancha cayó directamente sobre Giulia y el réferi contó la cuenta de tres, coronando a Tiffany Stratton como la nueva Campeona de los Estados Unidos WWE.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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