Hechicero, segundo finalista al Campeonato Universal, Demonios Samurais se imponen a Dragones, vuelven las Reinas del Strong Style y más

Como cada viernes nos reencontramos en «Mirada Semana CMLL«, el espacio informativo donde resumimos lo más destacado que aconteció en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Se efectuó la segunda eliminatoria para el Campeonato Universal 2026, donde vieron acción siete monarcas mundiales. Tras una intensa refriega, el monarca Mundial de Peso Completo, Hechicero, fue quien se alzó con el triunfo, avanzando a la gran final.

Hace una semana arrancaron las funciones de Viernes de Glamour en la Perla Tapatía. Ante una magnífica entrada, se abrió este nuevo espacio para una afición que tradicionalmente es muy apagada a la lucha libre.

Zeuxis y Keyra vuelven a conformar una dupla, tal como cuando se hicieron populares en la escena independiente. Ahora en el CMLL, las Reinas de Strong Style planean establecer su dominio sobre el resto de las Amazonas del Ring.

Por último, varias de las estrellas principales de la empresa, viajaron a las Vegas para la función «Palms Slam Fest» primera que ofreció durante la Semana de WrestleMania. Además, varios de los luchadores combatieron en AEW.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 10/abril/2026

Zeuxis y Keyra fueron superiores. Las Reinas del Strong Style se impusieron en dos caídas consecutivas ante Tessa Blanchard y Garra Negra, y fue la ruda de Tepito quien selló el triunfo sometiendo a Garra con la ayuda de las cuerdas.​​​​​​​​​​​​​​​​

La Catedral de la Lucha Libre le negó el triunfo a El Galeón Fantasma en su regreso. Atlantis Jr., Flip Gordon y Esfinge fueron superiores ante Difunto, Barboza y Furia Roja.

El Alquimista del Ring tiene una cita con el Campeonato Universal del CMLL. Hechicero superó a Ángel de Oro en la final de la segunda eliminatoria, donde lucharon los monarcas mundiales y se ganó a pulso el segundo boleto al 70 Aniversario de la Arena México, donde tendrá su gran oportunidad.​​​​​​​​​​​​​​​​

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Cancerbero, Guerrero Maya Jr., Raider (14:04).

2) Keyra y Zeuxis vencieron a Garra Negra y Tessa Blanchard (10:30).

3) Match Relámpago: Valiente venció a Star Jr. (7:51).

4) Atlantis Jr., Esfinge, Flip Gordon vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (16:27).

5) Campeonato Universal CMLL – Segunda eliminatoria: Hechicero venció a Místico, Templario, Ángel de Oro, Neón, Niebla Roja, Stigma (39:49). Orden de eliminación: Stigma (vía Hechicero), Niebla Roja (Templario), Templario (Mistico), Neon (Angel de Oro), Mistico (Angel de Oro), Angel de Oro (Hechicero) quedando Hechicero como ganador de la eliminatoria

• Viernes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/abril/2026

La agilidad y elasticidad de Hécate fueron clave para rendir a Lady Danger, mientras que Dulce Kitty se encargó de frenar a Náutica y asegurar la primera victoria técnica de la noche en este viernes de lucha libre.

Kemalito volvió a hacer de las suyas y con determinación deja en la lona a Tengu en esta noche especial.

Persa volvió a excederse con la rudeza, no solo fauleó a Draego, sino que además le arrancó la máscara, provocando la descalificación de su equipo. De esta forma, Draego se llevó la victoria junto a Gallo Jr. y Ráfaga Jr.

Luego de la victoria de Máscara Dorada, Fantástico y Adrenalina sobre Soberano Jr., Averno y Bestia Negra, el joven maravilla lanzó un reto al “lujo de la lucha libre” para un mano a mano la próxima semana.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Kitty y Hecate vencieron a Lady Danger y Náutica

2) Exterminador, Optimus, Trono vencieron a Demonio Maya, El Canalla, Infierno

3) Match Relámpago: KeMalito venció a Chamuel

4) Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel vencieron a Cris Skin, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

5) Arlequín, Persa, Prince Drago vencieron a Draego, Gallo Jr., Ráfaga Jr.

6) Adrenalina, Fantástico, Máscara Dorada vencieron a Averno, Bestia Negra, Soberano Jr.

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• Sábado de Arena Coliseo – 11/abril/2026

Star Black intentó sellar el triunfo técnico, pero Akuma lo leyó perfectamente y le dio la victoria a Las Bestias del Diablo, completadas por Los Gemelos Diablo, quienes se impusieron a Rey Bucanero, Xelhua y el técnico tapatío.​​​​​​​​​​​​​​​​

Blue Panther, Templario y Esfinge tuvieron la capacidad de resistir el incesante ataque de Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero y terminaron con los brazos en alto.

Místico y Neón se encargaron de firmar la victoria con el sello del Sky Team ante La Familia de Don Callis, que fue representada por la dupla de Volador Jr. y El Clon.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Eléctrico y Karma I vencieron a Carnifice y Inquisidor (10:16).

2) Audaz, Diamond, Fuego vencieron a Crixus, Infarto, Shoma Kato (14:41).

3) Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr. (8:30).

4) Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II vencieron a Rey Bucanero, Star Black, Xelhua (17:53).

5) Blue Panther, Esfinge, Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (19:48).

6) Místico y Neón vencieron a El Clon y Volador Jr. (12:47).

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• Domingo Familiar de Arena México – 12/abril/2026

El Tiger Bomb de Black Tiger sobre Explosivo fue la sentencia final del encuentro. Con ese movimiento, Black Tiger selló el resultado favorable para su bando junto a Yutani y El Elemental, que se impusieron ante la tercia completada por Fugaz y Flip Gordon.​​​​​​​​​​​​​​​​

Soberano Jr. y Star Jr. llevaron el Match Relámpago hasta el último suspiro. Con el cronómetro a punto de agotarse, El Lujo de la Lucha Libre encontró el momento justo para cerrar un extraordinario combate y llevarse una victoria que nadie olvidará fácilmente.​​​​​​​​​​​​​​​​

Volador Jr. y Hechicero volvieron a demostrar qué funcionan a la perfección como equipo y se apoderaron del triunfo estelar ante Neón y Xelhua.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Fantasy, Último Dragóncito vencieron a Mercurio, Pequeño Polvora, Pequeño Violencia

2) Makará y Poseidón vencieron a Blue Shark y El Vigia

3) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr.

4) Black Tiger, El Elemental, Yutani vencieron a Explosivo, Flip Gordon, Fugaz

5) Match Relámpago: Soberano Jr. venció a Star Jr. (9:57)

6) Hechicero y Volador Jr. vencieron a Neón y Xelhua

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 13/abril/2026

Esfinge la otorgó a México la victoria en un impresionante Match Relámpago ante el japonés Yutani.

Con un par de mortales hacia atrás, Templario y Star Black se adueñaron de la victoria en el turno semifinal ante Los Guerreros Laguneros.

Volador Jr. y Hechicero se llevaron una polémica victoria en el encuentro estelar ante Neón y Místico, que fue despojado de su incógnita por El Depredador del Aire y al final exigió un mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Sombra Diabólika y Sombra Diabolika Jr. vencieron a Centella Roja y Hijo de Centella Roja

2) Astro y El Vigía vencieron a Perverso y Rey Apocalipsis

3) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto vencieron a Arkalis, Retro, Stigma

4) Match Relámpago: Esfinge venció a Yutani

5) Star Black y Templario vencieron a Gran Guerrero y Stuka Jr.

6) Místico y Neón vencieron a Hechicero y Volador Jr. por DQ

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• Martes de Arena México – 14/abril/2026

Kira y Skadi junto a Nexy, fueron superiores ante Candela, Metálica y Valkyria y se llevaron el triunfo en el segundo duelo de la noche, en dos caídas al hilo.

La representación japonesa brilló en el evento especial. Yutani, Okumura y Shoma Kato se combinaron a la perfección para superar a Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario.

Neón esperó el instante preciso y lo aprovechó al máximo. Con el cronómetro a punto de dictar el empate, su lance espacial cayó sobre Flip Gordon como un rayo y le arrancó una victoria espectacular en el último suspiro del Match Relámpago.​​​​​​​​​​​​​​​​

El Sasuke Special de Templario sobre Soberano Jr. marcó el principio del fin para la dupla ruda completada por Black Tiger, que fue derrotado con La Mística del Rey de Plata y Oro, Místico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y Oro Jr. vencieron a Inquisidor y Troglodita (10:22).

2) Kira, Nexy, Skadi vencieron a Candela, Metálica, Valkiria (10:47),

3) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (12:42).

4) Okumura, Shoma Kato, Yutani vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. (13:47)

5) Match Relámpago: Neón venció a Flip Gordon (9:58).

6) Místico y Templario vencieron a Black Tiger y Soberano Jr. (22:06).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 14/abril/2026

Kemalito administró el combate y resolvió a su favor el match relámpago ante Tengu.

La tercia de Príncipe Daniel, Leo y Omar Brunetti respondió con orden y ejecución para derrotar a Los Forajidos (Vaquero Jr., Coyote y Pólvora) en el evento especial de la noche.

Las Chicas Indomables y Garra Negra lograron descifrar la estrategia rival para salir con el triunfo ante las peligrosas Olympia, Dark Silueta y Miss Guerrera en la lucha semifinal.

Máscara Dorada, Esfinge y Star Black se impusieron en la estelar, superando la ofensiva de Averno, Barboza y Euforia con gran coordinación y espectacularidad.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Abigor la Pesadilla, Cowboy, Eclipse Jr. vencieron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy

2) Draego, Optimus, Trono vencieron a Dark Magic, El Elemental, Persa por DQ

2) Match Relámpago: KeMalito venció a Tengu

4) Black Warrior Jr., Makará, Rav vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

5) Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel b El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr.

6) Garra Negra, La Jarochita, Lluvia vencieron a Dark Silueta, Miss Guerrera, Olympia

7) Esfinge, Máscara Dorada, Star Black vencieron a Averno, Barboza, Euforia

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 17/abril/2026

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– Viernes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/abril/2026



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– Sábado de Arena Coliseo – 18/abril/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 19/abril/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 20/abril/2026

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– Martes de Arena México – 21/abril/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 21/abril/2026