Rating WWE NXT 14 de abril 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Tony D’Angelo vs. Ethan Page.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2) Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*) EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 14 de abril 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 584 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 605 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

El programa de esta semana destacó por ser el especial de la primera semana de NXT Revenge.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,8 del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el programa NXT del 15 de abril de 2025 atrajo a 663.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,14 en The CW. El programa NXT del 16 de abril de 2024 atrajo a 625.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en USA Network.