Este pasado 12 de abril, desde la Vale Arena de Cardiff (Gales), RevPro celebró su segunda gran cita de 2026, Epic Encounter.

Como ya previmos, Jay Joshua defendiendo el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ante Will Kroos estelarizó la velada. El otro punto también comentado fue un duelo entre Rhio y Kanji.

Además, Alexxis Falcon se jugó su estatus de Campeona Británica Indiscutible RevPro con Amira Blair, Young Guns pusieron sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro ante los Flying Bryant Brothers, Joe Lando hizo lo propio con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro frente a Cameron Khai, Michael Oku fue contra TK Cooper y Connor Mills contra JJ Gale para concretar finalistas del torneo Revolution Road, Sha Samuels ajustó cuentas con Nino Bryant y Subculture se midieron a Leon Cage y Tommy Vril.

Epic Encounter 2026 pudo seguirse vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.

► Las revanchas de abril

La Vale Arena parecía un recinto demasiado grande para la disposición de localidades que tenía el evento, no mucho más amplia que cualquier «Live In…» al uso.

Subculture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster) derrotaron a Leon Cage y Tommy Vril . Los veteranos llevaron la iniciativa durante la primera parte del choque, con Vril siendo la principal víctima de las ofensivas. Cage tuvo un gran «hot tag» que casi le da la victoria a su equipo, pero Webster no sucumbió al pin tras el Uncaged, entre otros falsos finales bien conjuntados; probablemente lo mejor de la lucha. Y el final ya rotundo no fue menos: Cage intentó una Reverse Poisonrana desde la tercera cuerda, Andrews cayó de pie y se lanzó contra Vril en tope suicida. Entonces, Webster pilló desprevenido a Cage y le endosó un rodillazo, seguido del Stunner de Andrews, para que Webster lo rematara con su Swanton, cayendo sobre la espalda del imberbe. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2 Hubo choque de puños en las postrimerías.

. Los veteranos llevaron la iniciativa durante la primera parte del choque, con Vril siendo la principal víctima de las ofensivas. Cage tuvo un gran «hot tag» que casi le da la victoria a su equipo, pero Webster no sucumbió al pin tras el Uncaged, entre otros falsos finales bien conjuntados; probablemente lo mejor de la lucha. Y el final ya rotundo no fue menos: Cage intentó una Reverse Poisonrana desde la tercera cuerda, Andrews cayó de pie y se lanzó contra Vril en tope suicida. Entonces, Webster pilló desprevenido a Cage y le endosó un rodillazo, seguido del Stunner de Andrews, para que Webster lo rematara con su Swanton, cayendo sobre la espalda del imberbe. 1, 2 y 3. Hubo choque de puños en las postrimerías. SEMIFINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: JJ Gale derrotó a Connor Mills . Parecía claro aquí que Mills se impondría en pos de una final del torneo contra Michael Oku, su gran rival, al que nunca ha vencido. Pero no. Pensaba que RevPro conjuntaría la típica derrota donde el perdedor vende cara su piel, y en última instancia, sobre los 15 minutos, Gale, sobreponiéndose a una tocada rodilla izquierda, logró poner de espaldas planas a Mills tras su Gale Force. Un duelo algo por debajo de lo que estos dos pueden ofrecer, donde no terminaron de conectar completamente, a pesar de haberse enfrentado en numerosas ocasiones. ♠♠♠1/4

. Parecía claro aquí que Mills se impondría en pos de una final del torneo contra Michael Oku, su gran rival, al que nunca ha vencido. Pero no. Pensaba que RevPro conjuntaría la típica derrota donde el perdedor vende cara su piel, y en última instancia, sobre los 15 minutos, Gale, sobreponiéndose a una tocada rodilla izquierda, logró poner de espaldas planas a Mills tras su Gale Force. Un duelo algo por debajo de lo que estos dos pueden ofrecer, donde no terminaron de conectar completamente, a pesar de haberse enfrentado en numerosas ocasiones. Kanji derrotó a Rhio . Estaban las expectativas muy altas para quienes recordaran su combate en PROGRESS el pasado año, único precedente junto a un duelo posterior el pasado septiembre en Live In Sheffield no tan brillante. Mucho llaveo durante los primeros compases, con el interesante punto de que Rhio quiso demostrar a Kanji que también era ducha en eso del mat wrestling, tomándola desprevenida. Pero Kanji, tras un intento de fallido de competir con Rhio en cuanto a golpeo, impuso su voluntad y comenzó sus clases de quiropraxis sobre la anatomía de su rival, con el hombro izquierdo como principal foco. Rhio se repuso y casi manca, aplicó su Package Piledriver, pero Kanji «kickeó» en 1. Esta volvió a la carga y buscó la palanca al brazo tocado, hasta que agónicamente, Rhio pudo ponerla de espaldas planas en un descuido… para justo después ver cómo Kanji consumaba dicha palanca tras sonar la campana de cierre. Una victoria pírrica en toda regla. Kanji quiso disculparse por la maniobra ante una Rhio no muy convencida. ♠♠♠♠

. Estaban las expectativas muy altas para quienes recordaran su combate en PROGRESS el pasado año, único precedente junto a un duelo posterior el pasado septiembre en Live In Sheffield no tan brillante. Mucho llaveo durante los primeros compases, con el interesante punto de que Rhio quiso demostrar a Kanji que también era ducha en eso del mat wrestling, tomándola desprevenida. Pero Kanji, tras un intento de fallido de competir con Rhio en cuanto a golpeo, impuso su voluntad y comenzó sus clases de quiropraxis sobre la anatomía de su rival, con el hombro izquierdo como principal foco. Rhio se repuso y casi manca, aplicó su Package Piledriver, pero Kanji «kickeó» en 1. Esta volvió a la carga y buscó la palanca al brazo tocado, hasta que agónicamente, Rhio pudo ponerla de espaldas planas en un descuido… para justo después ver cómo Kanji consumaba dicha palanca tras sonar la campana de cierre. Una victoria pírrica en toda regla. Kanji quiso disculparse por la maniobra ante una Rhio no muy convencida. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (c) derrotó a Cameron Khai para retener el título . Esta lucha también estuvo por debajo de la calidad que se presupone a los implicados. Khai, continuando con su dinámica agresiva, dominó la contienda, pero ante el hecho de que Lando no sucumbiera al pin tras su Slingshot Cutter, decidió agarrar la correa en liza. Todo, para distraer al réferi y aplicarle un golpe bajo a Lando, por el que este tampoco cayó. Sin saber cómo proseguir, con Leon Slater ausente de su esquina, Khai intentó entonces un 450. Error. Lando lo evitó, respondió con un Shining Wizard y lo remató con su Shooting Star Elbow. 1, 2 y 3: Lando conservó su estatus. ♠♠♠1/2 Khai buscó paliza poscombate, pero Leyton Buzzard lo echó del ring sin necesidad de golpes, sólo mediante duras palabras. Khai se fue frustrado.

. Esta lucha también estuvo por debajo de la calidad que se presupone a los implicados. Khai, continuando con su dinámica agresiva, dominó la contienda, pero ante el hecho de que Lando no sucumbiera al pin tras su Slingshot Cutter, decidió agarrar la correa en liza. Todo, para distraer al réferi y aplicarle un golpe bajo a Lando, por el que este tampoco cayó. Sin saber cómo proseguir, con Leon Slater ausente de su esquina, Khai intentó entonces un 450. Error. Lando lo evitó, respondió con un Shining Wizard y lo remató con su Shooting Star Elbow. 1, 2 y 3: Lando conservó su estatus. Khai buscó paliza poscombate, pero Leyton Buzzard lo echó del ring sin necesidad de golpes, sólo mediante duras palabras. Khai se fue frustrado. Sha Samuels derrotó a Nino Bryant . Bastante inquina acumulada entre maestro y pupilo. Bryant le encasquetó alguna guantada que otra a Samuels que resonó en toda la arena. Samuels tuvo el rol perfecto, del que nunca debió haberse salido y así habernos evitado su ostentación del pasado año, adelantándose a buena parte del arsenal de Bryant, como buen maestro. Así que el pupilo recurrió al puro «brawleo» en muchos compases. Hubo un punto donde tuve que suspender la incredulidad algo más de lo normal, cuando Samuels quiso valerse de una silla y para repelerlo, Bryant golpeó el objeto de marras, que dio contra la cabeza del veterano. Eso en mi pueblo es una descalificación. Creo que en Cardiff también. Con todo, buen combate, de final inesperado. Bryant parecía tener enfilada la victoria y su segundo Splash desde la tercera cuerda fue interceptado por Samuels, que lo convirtió en tremendo Spinebuster y puso de espaldas planas al ex Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro. ♠♠♠3/4

. Bastante inquina acumulada entre maestro y pupilo. Bryant le encasquetó alguna guantada que otra a Samuels que resonó en toda la arena. Samuels tuvo el rol perfecto, del que nunca debió haberse salido y así habernos evitado su ostentación del pasado año, adelantándose a buena parte del arsenal de Bryant, como buen maestro. Así que el pupilo recurrió al puro «brawleo» en muchos compases. Hubo un punto donde tuve que suspender la incredulidad algo más de lo normal, cuando Samuels quiso valerse de una silla y para repelerlo, Bryant golpeó el objeto de marras, que dio contra la cabeza del veterano. Eso en mi pueblo es una descalificación. Creo que en Cardiff también. Con todo, buen combate, de final inesperado. Bryant parecía tener enfilada la victoria y su segundo Splash desde la tercera cuerda fue interceptado por Samuels, que lo convirtió en tremendo Spinebuster y puso de espaldas planas al ex Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Flying Bryant Brothers (Leland y Zander Bryant) para retener el título . Buena historia la que se contó, basada en la impetuosidad de los hermanos, y en especial la de Zander, y cómo tal factor les hizo perder. En el último compás, un airado Zander por las chulerías de Allen logró tumbar a este y emboscarlo junto a Leland, quien le aplicó el Bryant Splash. Sin embargo, Allen no era el competidor legal en liza, y el árbitro no hizo la cuenta. Tal intervalo de confusión para los Bryant lo aprovechó Jacobs para atrapar a Leland en un STF y hacerle palmear la lona. ♠♠♠1/2 Como poscombate, Subculture confrontaron a los campeones, mostrando sus intenciones de retarlos.

. Buena historia la que se contó, basada en la impetuosidad de los hermanos, y en especial la de Zander, y cómo tal factor les hizo perder. En el último compás, un airado Zander por las chulerías de Allen logró tumbar a este y emboscarlo junto a Leland, quien le aplicó el Bryant Splash. Sin embargo, Allen no era el competidor legal en liza, y el árbitro no hizo la cuenta. Tal intervalo de confusión para los Bryant lo aprovechó Jacobs para atrapar a Leland en un STF y hacerle palmear la lona. Como poscombate, Subculture confrontaron a los campeones, mostrando sus intenciones de retarlos. SEMIFINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: TK Cooper derrotó a Michael Oku . Estos dos ya tuvieron su rivalidad el pasado año, cuando Oku era máximo campeón de RevPro, y las heridas aún estaban abiertas. Cooper fijó su mira sobre la rodilla izquierda de Oku, otra vez en su rol de «face» que debe sobreponerse. Si bien, esta vez, el «selling» brilló por su ausencia, con el «limbwork» quedando en nada durante casi toda la lucha, hasta que de nuevo, en los minutos finales, Cooper volvió a la zona e intentó rendir a Oku con la llave que viene empleando últimamente, mezcla de Doble STF e Indian Deathlock… para acabar él mismo puesto en el Half Crab. A la desesperada, entonces, Cooper lanzó al réferi fuera del ring en pos de que no viera cómo Connor Mills lo ayudaba a alcanzar una cuerda. El réferi regresó tan pancho, parece que sin ganas esa tarde descalificar a nadie, y vio cómo Cooper se lanzaba contra un distraído Oku y lo remataba con un Ripcord Lariat para la cuenta de tres. Otro resultado sorpresivo, pues como comenté, habría resultado atractiva una final entre Oku y Connor Mills. ♠♠♠1/2 Acabado el choque, Cooper se rio en la cara de Oku y este no soportó el recochineo y le defenestró la rodilla izquierda. Oku, muy loco, tuvo que ser conducido a la fuerza de vuelta a vestidores. La final del torneo Revolution Road se dará en Live In London 107, el 3 de mayo.

. Estos dos ya tuvieron su rivalidad el pasado año, cuando Oku era máximo campeón de RevPro, y las heridas aún estaban abiertas. Cooper fijó su mira sobre la rodilla izquierda de Oku, otra vez en su rol de «face» que debe sobreponerse. Si bien, esta vez, el «selling» brilló por su ausencia, con el «limbwork» quedando en nada durante casi toda la lucha, hasta que de nuevo, en los minutos finales, Cooper volvió a la zona e intentó rendir a Oku con la llave que viene empleando últimamente, mezcla de Doble STF e Indian Deathlock… para acabar él mismo puesto en el Half Crab. A la desesperada, entonces, Cooper lanzó al réferi fuera del ring en pos de que no viera cómo Connor Mills lo ayudaba a alcanzar una cuerda. El réferi regresó tan pancho, parece que sin ganas esa tarde descalificar a nadie, y vio cómo Cooper se lanzaba contra un distraído Oku y lo remataba con un Ripcord Lariat para la cuenta de tres. Otro resultado sorpresivo, pues como comenté, habría resultado atractiva una final entre Oku y Connor Mills. Acabado el choque, Cooper se rio en la cara de Oku y este no soportó el recochineo y le defenestró la rodilla izquierda. Oku, muy loco, tuvo que ser conducido a la fuerza de vuelta a vestidores. La final del torneo Revolution Road se dará en Live In London 107, el 3 de mayo. CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Alexxis Falcon (c) derrotó a Amira Blair para retener el título . También aquí se reactivó una rivalidad del pasado año. Muy apoyada por el público, Blair conjuntó una actuación sumamente seria, lejos de sus implicaciones en Wrestling Resurgence o EVE. 10 minutos resistió, y Falcon tuvo que valerse de su remate (Falcon’s Fury) en dos ocasiones hasta poder ponerla de espaldas planas. ♠♠3/4 No contenta con su victoria, Falcon hizo sangre, tomando el micro y diciéndole a Blair que esta siempre sería la put* de Michael Oku. Blair reaccionó con violencia, pero Skye Smitson hizo acto de presencia atacándola. Entonces, Dani Luna equilibró la balanza y junto con Blair echaron a las rudas del ring. Luna no lucha en RevPro desde el último aniversario de la empresa.

. También aquí se reactivó una rivalidad del pasado año. Muy apoyada por el público, Blair conjuntó una actuación sumamente seria, lejos de sus implicaciones en Wrestling Resurgence o EVE. 10 minutos resistió, y Falcon tuvo que valerse de su remate (Falcon’s Fury) en dos ocasiones hasta poder ponerla de espaldas planas. No contenta con su victoria, Falcon hizo sangre, tomando el micro y diciéndole a Blair que esta siempre sería la put* de Michael Oku. Blair reaccionó con violencia, pero Skye Smitson hizo acto de presencia atacándola. Entonces, Dani Luna equilibró la balanza y junto con Blair echaron a las rudas del ring. Luna no lucha en RevPro desde el último aniversario de la empresa. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) derrotó a Will Kroos para retener el título. RevPro vendió esta lucha como un choque entre los mejores pesos completos de Europa. Y aunque fue buena, su mencionado precedente en PROGRESS, al ser más compacta, lució más intensa. Ejemplo de que mayor duración no siempre significa mayor calidad. Repitieron el cierre de aquel combate, sólo que con distinta resolución. Kroos repelió un Mataleón estrellando a Joshua contra un esquinero y le endosó su Kroos Control, pero Joshua no sucumbió al pin. Kroos le aplicó un segundo, y Joshua tampoco cayó. El campeón se repuso, se sacó un Martinete, y la cuenta se quedó en 2.99. Joshua y Kroos tuvieron un último lance yendo el uno contra el otro, del que Joshua salió vencedor vía Lariat, para seguidamente obsequiar a su rival con otro Martinete y hacerlo rendir mediante el Mataleón. ♠♠♠♠

⇒ Sin ser de ninguna manera un show mediocre, varios combates, caso del Joe Lando vs. Cameron Khai y el JJ Gale vs. Connor Mills, no estuvieron a la altura de las expectativas. Mientras, la sombra de sus precedentes en PROGRESS pesó sobre el Kanji vs. Rhio y el Jay Joshua vs. Will Kroos, aunque acabaron resultando notables revanchas. Créditos a Sha Samuels y Nino Bryant, quienes se sacaron el «show stealer», lucha de la que no esperaba tanto. Por otra parte, la entrada en escena de Dani Luna, Mark Andrews y Flash Morgan Webster dispone un nuevo panorama de retadores atractivo. Epic Encounter brilló, aunque no de toda la épica manera que pudo hacerlo.

♠♠♠3/4