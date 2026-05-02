Lo bueno y lo malo de WWE SmackDown 1 de mayo 2026

WWE celebró una nueva edición de SMACKDOWN este 1 de mayo de 2026, ya con la mira puesta en Backlash. El programa dejó como estelar un combate entre The Usos y MFT que culminó con una interferencia de Jacob Fatu.

Lo bueno y lo malo WWE NXT 28 de abril 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Gunther va tras Cody Rhodes

El sorpresivo ataque de Gunther a Cody Rhodes se sintió increíblemente aleatorio e innecesario. Al igual que su reciente y confusa historia con Seth Rollins, este movimiento parece carecer de una motivación o lógica real, y se percibe simplemente como una forma de rellenar tiempo en televisión para mantener ocupado al Ring General antes de su rumoreado combate contra Brock Lesnar en SummerSlam. Puede ser un gran combate entre ambos, pero se critica la falta de construcción aquí.

► 1 – El muñeco de jengibre

La rivalidad entre Sami Zayn y Trick Williams ha caído en niveles irrisorios al tratar a un disfraz vacío de hombre de pan de jengibre como si tuviera vida propia. El segmento en el que Zayn «atacó» al maniquí, provocando que Williams pidiera desesperadamente asistencia médica, declarara su «muerte» e incluso anunciara un funeral para la próxima semana, fue duramente criticado, e incluso no se entiende por qué se sigue prolongando esto, a tal punto de que se les está quitando tiempo en pantallas a otras estrellas. ¿Para esto nos dan tres horas de SmackDown?

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Debut de Ricky Saints

El debut de Ricky Saints en el elenco principal confrontando directamente al Campeón Indisputable WWE fue un éxito, impulsado en gran medida por la amistad en la vida real entre ambos luchadores. La excelente y natural química en los micrófonos se trasladó al cuadrilátero en un gran combate no titular donde ambos demostraron conocerse a la perfección, anticipando los movimientos del otro. Aunque Saints no se llevó el triunfo, causó buena impresión aquí.

► 1- Jacy Jayne logra la mayor victoria de su carrera

No fue una victoria limpia, ya que hubo mucha interferencia, pero ciertamente WWE está apostando en grande con Jacy Jayne y Fatal Influence, dándole a la ex Campeona NXT una gran victoria sobre la luchadora más condecorada de la historia de la compañía. No son palabras menores.

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