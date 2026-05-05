Xavier Woods se despide de WWE: «Gracias por The New Day»

por
Kofi Kingston y Xavier Woods

Al igual que su gran compañero, amigo y hermano, Kofi Kingston, el talentoso y querido luchador, Xavier Woods, también decidió pronunciarse tras su salida de WWE, la cual se concretó hace dos días, cuando TKO le aceptó a los miembros de The New Day su solicitud de liberación contractual.

Xavier Woods se despide de WWE y les da las gracias por The New Day, histórico grupo que cambió vidas

Kofi Kingston y Xavier Woods
Kofi Kingston y Xavier Woods

A diferencia de Kingston, quien confirmó con una indirecta hacia WWE y TKO que el motivo de la salida de The New Day de WWE fue porque, como apuntaban los rumores y la información divulgada por Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live, TKO les solicitó a ambos una considerable reducción salarial, Woods prefirió solamente agradecer por su paso por WWE y su amistad para toda la vida con Kingston y con Big E.

Estas fueron las emotivas palabras de Xavier Woods, acompañado de un video de él contemplando reflexivo unas hermosas cascadas:

“Durante los últimos 16 años, WWE ha sido mi hogar. Es donde crecí, me encontré a mí mismo, fallé, aprendí y pude vivir cosas que la versión más joven de mí solo podía soñar.

«Cuando llegué por primera vez a FCW, solo quería una oportunidad para demostrar que pertenecía y aportar algo diferente a la lucha libre profesional. Esa oportunidad se convirtió en una vida llena de momentos que llevaré conmigo para siempre: WrestleMania, campeonatos, King of the Ring, arenas alrededor del mundo y el regalo de conectar con todos ustedes siendo yo mismo.

Xavier Woods en WWE RAW 30 de septiembre 2024
Xavier Woods en WWE RAW 30 de septiembre 2024

«The New Day me dio un vínculo con Kofi y Big E que voy a valorar toda la vida. Ustedes creyeron en nosotros, incluso cuando nuestras ideas eran locas, y gracias a eso pudimos demostrarle a la gente que ser uno mismo sin disculpas es una fortaleza.

«UpUpDownDown se convirtió en otra parte de esa misma misión: un espacio para la alegría, la amistad y la humanidad. Estoy muy agradecido con todos, del pasado y del presente, que ayudaron a construirlo ladrillo a ladrillo.

«Al vestidor, productores, instructores, equipo técnico, camarógrafos, equipo del ring, a todos los que trabajan tras bambalinas y al departamento de utilería: gracias. WWE tiene el departamento de utilería más especial y trabajador que vas a encontrar. Los quiero mucho y nada de esto sería posible sin ustedes.

«Y a todos los que han sido parte de este camino: gracias por creer en mí. Gracias por permitirme ser Xavier Woods. Gracias por darme la confianza… de irme como Austin Creed”.

Karrion Kross Xavier Woods
Karrion Kross Xavier Woods

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

Archivo de artículos