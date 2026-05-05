Al igual que su gran compañero, amigo y hermano, Kofi Kingston, el talentoso y querido luchador, Xavier Woods, también decidió pronunciarse tras su salida de WWE, la cual se concretó hace dos días, cuando TKO le aceptó a los miembros de The New Day su solicitud de liberación contractual.

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A diferencia de Kingston, quien confirmó con una indirecta hacia WWE y TKO que el motivo de la salida de The New Day de WWE fue porque, como apuntaban los rumores y la información divulgada por Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live, TKO les solicitó a ambos una considerable reducción salarial, Woods prefirió solamente agradecer por su paso por WWE y su amistad para toda la vida con Kingston y con Big E.

Estas fueron las emotivas palabras de Xavier Woods, acompañado de un video de él contemplando reflexivo unas hermosas cascadas:

For the past 16 years, WWE has been my home. It’s where I grew up, found myself, failed, learned, and got to live out things the younger version of me could only dream about. When I first walked into FCW, I just wanted a chance to prove I belonged and to bring something… pic.twitter.com/jm0K78bh1C — Austin Creed (@AustinCreedWins) May 4, 2026

“Durante los últimos 16 años, WWE ha sido mi hogar. Es donde crecí, me encontré a mí mismo, fallé, aprendí y pude vivir cosas que la versión más joven de mí solo podía soñar.

«Cuando llegué por primera vez a FCW, solo quería una oportunidad para demostrar que pertenecía y aportar algo diferente a la lucha libre profesional. Esa oportunidad se convirtió en una vida llena de momentos que llevaré conmigo para siempre: WrestleMania, campeonatos, King of the Ring, arenas alrededor del mundo y el regalo de conectar con todos ustedes siendo yo mismo.

«The New Day me dio un vínculo con Kofi y Big E que voy a valorar toda la vida. Ustedes creyeron en nosotros, incluso cuando nuestras ideas eran locas, y gracias a eso pudimos demostrarle a la gente que ser uno mismo sin disculpas es una fortaleza.

«UpUpDownDown se convirtió en otra parte de esa misma misión: un espacio para la alegría, la amistad y la humanidad. Estoy muy agradecido con todos, del pasado y del presente, que ayudaron a construirlo ladrillo a ladrillo.

«Al vestidor, productores, instructores, equipo técnico, camarógrafos, equipo del ring, a todos los que trabajan tras bambalinas y al departamento de utilería: gracias. WWE tiene el departamento de utilería más especial y trabajador que vas a encontrar. Los quiero mucho y nada de esto sería posible sin ustedes.

«Y a todos los que han sido parte de este camino: gracias por creer en mí. Gracias por permitirme ser Xavier Woods. Gracias por darme la confianza… de irme como Austin Creed”.