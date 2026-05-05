Superestrella WWE aceptó una reducción salarial del 50%: Podrían haber más salidas

En una sorpresiva noticia, se ha podido saber que una Superestrella WWE, que recientemente ha recibido un gran empuje en la programación televisiva de WWE, al parecer, habría aceptado una reducción salarial bastante drástica.

► Superestrella WWE habría aceptado una importante reducción salarial del 50%

Tan drástica, que dicha reducción salarial sería de un cincuenta por ciento en relación a lo que ganaba hasta hace unos días.

Así lo ha informado en exclusiva Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien reveló lo siguiente:

“El pasado viernes, el día antes de que Kofi Kingston y Xavier Woods fueran movidos a la sección de Alumni del sitio web de WWE sin siquiera un ‘gracias por todo lo que hicieron por esta empresa’ de manera pública, PWInsider.com recibió información sobre un talento bastante importante, que ha recibido un gran empuje creativo en WWE, al que se le pidió aceptar un recorte salarial del 50 por ciento, y supuestamente lo aceptó.

«No voy a nombrar al talento porque todavía no tengo forma de confirmar que ese haya sido el caso, pero el momento en que surgió esa información y lo que ocurrió al día siguiente fue, como mínimo, muy, muy interesante”.

Sin embargo, la cosa no para ahí. Tras este reporte, Sean Ross Sapp de Fightful Select informó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que TKO ha estado solicitando a varias Superestrellas WWE más que acepten reformular sus contratos con TKO, lo cual significa, principal y especialmente, que acepten una reducción salarial. Estas fueron sus palabras:

“Se le pidió a varias personas que aceptaran recortes salariales».

De momento, de todas las salidas recientes de WWE tras WrestleMania 42, solo se ha podido confirmar que la salida de los miembros de The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, obedeció a que estos se negaron a aceptar un contrato por un salario mucho menor del que habían firmado hace apenas poco más de un año, que rondaba por encima de, como mínimo, el millón de dólares anuales.

Ambos luchadores decidieron no aceptar este recorte salarial y, además, solicitaron su salida de WWE, por lo que bien podría ocurrir lo mismo con estas nuevas Superestrellas WWE que se nieguen a aceptar recortes salariales de parte de la monstruosa y ahora temida, despiadada y poco querida TKO y WWE.