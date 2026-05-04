¡Tensión en WWE! TKO presiona a Roman Reigns por su millonario contrato

El futuro de Roman Reigns en WWE podría estar en duda. De acuerdo con reportes, TKO ha comenzado a presionar al campeón para modificar las condiciones de su contrato, lo que ha generado tensión entre ambas partes.

Según información del Wrestling Observer Newsletter, la empresa considera que el salario base de Reigns —que ronda los 15 millones de dólares— es demasiado alto en relación con el número de fechas que trabaja actualmente.

La postura de TKO apunta a renegociar el acuerdo, ya sea reduciendo su sueldo o ajustando las condiciones para que el luchador tenga mayor presencia en televisión y eventos en vivo.

► Choque con el modelo de Roman Reigns

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El conflicto radica en el estilo actual de Roman Reigns, quien en los últimos años ha sido manejado como una atracción especial, con apariciones limitadas pero de alto impacto.

Este modelo ha sido clave en su personaje como “Jefe Tribal”, elevando su valor como figura estelar, pero choca directamente con la intención de la empresa de tenerlo más activo en la programación semanal.

Dentro del entorno de la WWE, ya existen antecedentes recientes donde situaciones contractuales similares han influido en salidas importantes.

Este casi es el mismo que atravesaron Kofi Kingston y Xavier Woods; habrían estado marcados por diferencias en cuanto a condiciones laborales y expectativas de la empresa, lo que eventualmente derivó en su salida tras varios años.

► ¿Salida de WWE en el horizonte?

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Ante la falta de un entendimiento, comienzan a surgir versiones sobre una posible salida de Roman Reigns de la WWE.

Por ahora no hay nada oficial, pero el panorama deja abierta la puerta a un escenario inesperado para una de las máximas figuras de la empresa, cuyo futuro podría definirse en los próximos meses.