Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois, y entre otras cosas vimos a Kevin Knight retener el Campeonato TNT.

► En el episodio de AEW Collision del 2 de mayo vimos:

  1. Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, David Finlay y Clark Connors vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed, Dante Martin y Darius Martin (*****)
  2. CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry retuvo ante Máscara Dorada (*****)
  3. Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Anna Jay (****)
  5. Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta (****)
  6. Skye Blue venció a Niki XS (***)
  7. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Hook (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 6 de mayo 2026 en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.

  • Jon Moxley vs. Juice Robinson
  • Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. Hikaru Shida y Kris Statlander
Información del Evento
Fecha Miércoles 6 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina
Capacidad 13,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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