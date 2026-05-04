Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois, y entre otras cosas vimos a Kevin Knight retener el Campeonato TNT.
► En el episodio de AEW Collision del 2 de mayo vimos:
- Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, David Finlay y Clark Connors vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed, Dante Martin y Darius Martin (*****)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry retuvo ante Máscara Dorada (*****)
- Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (*** 1/2)
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Anna Jay (****)
- Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta (****)
- Skye Blue venció a Niki XS (***)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Hook (**** 1/2)
- Death Riders y Dogs se imponen en una guerra ante Rascalz y Top Flight
- ‘Jungle’ Jack Perry retuvo el Campeonato Nacional AEW ante Máscara Dorada
- AEW Collision: Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden
- Willow Nightingale retuvo el Campeonato TBS ante Anna Jay
- AEW Collision: Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta
- AEW Collision: Skye Blue venció a Nixi XS
- AEW Collision: Kevin Knight venció a Hook y retuvo el Campeonato TNT
► Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 6 de mayo 2026 en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.
- Jon Moxley vs. Juice Robinson
- Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. Hikaru Shida y Kris Statlander
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 6 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina
|Capacidad
|13,000 espectadores