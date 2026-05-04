Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois, y entre otras cosas vimos a Kevin Knight retener el Campeonato TNT.

► En el episodio de AEW Collision del 2 de mayo vimos:

Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, David Finlay y Clark Connors vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed, Dante Martin y Darius Martin (*****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry retuvo ante Máscara Dorada (*****) Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (*** 1/2) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Anna Jay (****) Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta (****) Skye Blue venció a Niki XS (***) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Hook (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 6 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 6 de mayo 2026 en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.

Jon Moxley vs. Juice Robinson

Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. Hikaru Shida y Kris Statlander