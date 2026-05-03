El día de ayer, WWE movió los perfiles de Kofi Kingston y Xavier Woods a la sección de alumni, confirmando su salida de la compañía y el fin de The New Day, una de las agrupaciones más exitosas de la historia. Kingston, Woods y Big E debutaron como The New Day en el verano de 2014, y en los años en que estuvieron juntos lograron el récord de trece campeonatos de parejas.

► El auge y caída de The New Day

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Todo cambió drásticamente tras la grave lesión de cuello de Big E en marzo de 2022, misma que lo obligó a retirarse de los encordados.

En un intento por renovar a la facción, decidieron volverse rudos, así que en diciembre de 2024, durante el especial del 10º aniversario de The New Day, Kofi y Woods traicionaron a Big E, culpándolo de haberlos «abandonado». El ángulo nunca tuvo un cierre en el ring por la condición de Big E.

Tras darse a conocer la noticia de la salida de Kingston y Woods de WWE, Big E compartió una reacción en sus Stories de Instagram, en la cual se ve a sus compañeros caminando hacia el horizonte, dejando atrás elementos icónicos: la corona de King of the Ring de Woods y el atuendo característico de Kofi.

La imagen, inspirada en la clásica portada de Amazing Spider-Man #50 (‘Spider-Man No More’) evoca tanto la sensación de despedida como de cierre de una era. No agregó texto; la imagen habla por sí sola.

► ¿Por qué se fueron Kofi y Woods?

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Según reportes de Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, no fue por expiración de contrato ni despido unilateral. WWE/TKO les pidió reestructurar sus contratos (firmados hace poco más de un año, en rangos de siete cifras). No estuvieron de acuerdo con los nuevos términos y pidieron su liberación, que les fue concedida.

Hay reportes mixtos: algunos mencionan frustración creativa y falta de dirección clara en los últimos meses, además de la lesión de Woods (hombro) que lo tenía fuera desde enero. Kofi disputó su última lucha el 17 de abril en SmackDown.