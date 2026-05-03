Demolition (Bill «Ax» Eadie y Barry «Smash» Darsow) fue uno de los equipos de parejas más dominantes e icónicos de la historia de WWE. Su look post-apocalíptico, pintados de negro y con un atuendo lleno de picos los convirtió en mucho más que los clones de los Road Warriors que eran al principio. Fueron tres veces Campeones Mundiales de Parejas WWF, y en su tercer reinado incorporaron a Crush (Brian Adams), convirtiéndose en un trío.

En el más reciente episodio de su podcast Demo Pod (conducido por Ryan Maher), Eadie y Darsow dieron los detalles de su experiencia al ser inducidos al Salón de la Fama WWE. Uno de los puntos más destacados fue la limitación de tiempo que les dieron para su discurso.

► El límite de tiempo que sorprendió a Demolition

Smash explicó cómo tuvo que recortar drásticamente su intervención original:

«Yo tenía un discurso que iba a durar como media hora. Quería contar historias sobre André el Gigante y otras personas; iba a relatar cómo entré al negocio y todo eso. Y de pronto nos dijeron que teníamos seis minutos, ¿seis minutos entre los dos? Dijeron que sí. Y yo pensé: ‘¿Cómo voy a tomar tres minutos y Bill tomar tres minutos?'»

A pesar del límite, ambos se extendieron:

«El mío terminó siendo probablemente de cuatro o cinco minutos. Y luego el de Bill fue de cuatro o cinco, seis minutos, tal vez. Así que nos pasamos del tiempo límite, pero es casi como… te están induciendo en el Salón de la Fama. ¿Cómo puedes no decir realmente lo que estás pensando?».

Smash notó una diferencia en cómo WWE presentó los discursos posteriormente:

«Noté después en el sitio de WWE que solo tienen un par de palabras que yo dije, y tienen todo el discurso de Bill, lo cual está bien para mí, pero es porque nos pasamos del tiempo límite, estoy seguro… Bueno, hay diferentes variaciones, porque vi justo lo contrario. Así que creo que están haciendo pequeños cortes y cosas. En algún lugar por ahí, está todo completo».

Otros detalles del fin de semana: Los inductores (Arn Anderson, The Warlord y Haku) se confirmaron solo dos días antes. Demolition había enviado una lista de posibles inductores, y WWE decidió usar a los tres:

«Quizá unos dos días antes, creo, uno de los chicos de WWE nos dijo que usarían a uno de esos tres, y cuando estaban debatiendo cuál de ellos, alguien en la oficina sugirió que fueran los tres. ¿Por qué? Porque es cosa de los ochentas, luchamos contra ellos, son nuestros amigos y todos está bien con WWE».

Compartieron sala de espera con Kevin Nash y X-Pac. Smash agradeció personalmente a Nash por impulsar su inducción.