A pesar de que las identidades de tanto El Grande Americano como El Original Grande Americano son conocidas públicamente, su próxima lucha de máscaras ha provocado enormes expectativas, de tal suerte que pinta para ser la lucha de apuestas más exitosa del año. Esto es, principalmente, gracias al trabajo de Marcel Barthel, el luchador alemán que está tras la máscara de El Grande Americano, pues su manejo del idioma español ha provocado que los fans de México lo hayan adoptado como uno más de la banda. De la noche a la mañana se convirtió en un verdadero ídolo.

Será el 30 de mayo, en el evento Noche de los Grandes, en la Arena Monterrey, cuando se jueguen las máscaras. Fans de todo el país acudirán a la capital de Nuevo León para ser testigos del suceso.

► «Ésta es la lucha más grande que ha tenido WWE en la era de Triple H»: Dave Meltzer

Dave Meltzer, en Wrestling Observer Radio, destacó el nivel de promoción que WWE está dándole a este evento.

«No recuerdo haber visto nunca este nivel de promoción en las marcas principales de WWE para una lucha que no será en las marca principales de WWE, pues es en AAA. Y es cosa de Triple H. Tengo mucha curiosidad por saber qué tan grande va a ser el impulso que le den a ese show del 30 de mayo. Porque, en teoría, basado en la promoción que le están haciendo a nivel mundial, ésta es la lucha más grande que ha tenido WWE en la era de Triple H.

«Así que me pregunto… ¿qué tan grande va a ser? Es una lucha de máscara vs. máscara, y en México muchas de las más grandes luchas de todos los tiempos han sido máscara vs. máscara, así que cuando haces una lucha de esta modalidad, hay mucha presión para que sea fuera de serie. Y esos dos tipos en México… están realmente calientes con el público. Ambos, Gable como rudo y Kaiser como técnico».

► ¿Por qué es histórico el nivel de promoción?

Embed from Getty Images

WWE está publicitando el evento con videos, gráficos y anuncios tanto en sus programas de TV como en sus plataformas oficiales (YouTube, redes sociales, WWE.com). Además, es la primera gran lucha de apuestas en AAA desde que WWE adquirió la compañía.

Es un buen uso de sus plataforma para impulsar a AAA, además de que dan a conocer la importancia de la tradición mexicana de las apuestas de máscara. Sin embargo, lo que ha sido criticable es que no haya consistencia narrativa en cuanto a la participación de los Grandes Americanos en Monday Night Raw, pues allí el alemán es el rudo y Gable el técnico..