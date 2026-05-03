Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 9 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 2 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos la firma de contrato entre El Grande Americano y El Grande Americano Original para su combate de máscara contra máscara.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 2 de mayo vimos:
LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026 | Hijo del Vikingo vs. Mini Vikingo
- Mini Vikingo venció a Hijo del Vikingo (*** 1/2)
- Rey Fénix venció a Laredo Kid (**** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 9 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 9 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Auditorio José María Arteaga Querétaro, México,
|Capacidad
|2, 031 espectadores