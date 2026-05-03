Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 9 de mayo 2026

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Lucha Libre AAA se presentó el sábado 2 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos la firma de contrato entre El Grande Americano y El Grande Americano Original para su combate de máscara contra máscara.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 2 de mayo vimos:

LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026 | Hijo del Vikingo vs. Mini Vikingo

  1. Mini Vikingo venció a Hijo del Vikingo (*** 1/2)
  2. Rey Fénix venció a Laredo Kid (**** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 9 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 9 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Auditorio José María Arteaga Querétaro, México,
Capacidad 2, 031 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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