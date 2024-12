The New Day es abucheado por su rechazo a Big E

Solo al inicio de su carrera el grupo New Day fue abucheado y ahora de nueva cuenta la afición les dio la espalda después de 10 años de haber sido apoyados por los fans y todo esto por haber rechazado a Big E.

Durante la celebración de una década como equipo, Kofi Kingston y Xavier Woods estuvieron a punto de terminar su alianza, pero la llegada de Big E cambio todo, pues cuando estaban a punto de dar el mensaje, el poderoso exluchador aseguró que volvió para apoyarlos y sería su manager; sin embargo, los integrantes de New Day le recriminaron no haber estado cuando lo necesitaron y aparecer hasta ahora, por lo que lo rechazaron y decidieron seguir juntos.

THE NEW DAY ARE GETTING DIRTY DOM LEVELS OF BOOS RIGHT NOW.

I NEVER THOUGHT THIS WOULD HAPPEN TO THE NEW DAY OF ALL PEOPLE 😭#WWERaw pic.twitter.com/xqoSikVvM9

— TribaI Wrestling (@TribalMegastar) December 10, 2024