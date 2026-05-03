¿Cuál es el motivo detrás de la salida de The New Day?

En una de las noticias más relevantes de la lucha libre, Kofi Kingston y Xavier Woods han decidido de mutuo acuerdo separarse de WWE, información que fue reproducida por Fightful y Bodyslam.net, e inclusive la propia WWE ha decidido poner a ambos gladiadores en la sección de ex luchadores. Sin duda, una noticia que sorprende a muchos, a pesar de la poca regularidad que tuvieron en pantallas últimamente.

► Hubo diferencias contractuales entre WWE y The New Day

La salida de Kofi Kingston y Xavier Woods de la WWE ya había generado mucha especulación sobre su futuro, pero de a poco se van aclarando los motivos de su partida.

Al respecto, según informó Bryan Alvarez, la decisión se tomó después de que la WWE solicitara a The New Day reestructurar sus contratos bajo el sistema TKO, y ellos se negaran. A diferencia de las otras salidas que se han dado recientemente, esta se habría dado en buenos términos y no se trató de un despido ni una expiración contractual.

“También podemos confirmar que, en el caso de The New Day, su decisión de irse se basó en la oferta de TKO para un nuevo contrato. En concreto, los contratos de The New Day no habían expirado. Se les pidió que los reestructuraran bajo el sistema TKO, no les gustaron las condiciones, por lo que se les concedió la rescisión de su contrato”.

Ahora que Kofi Kingston y Xavier Woods están fuera de la WWE, ya se genera un gran entusiasmo dentro de AEW ante la posibilidad de que The New Day se una a la compañía, y ya se está pensando internamente en cómo encajarían y qué podrían aportar al elenco. De hecho, el propio Campeón Mundial, MJF, reaccionó positivamente y les dejó la puerta abierta para que se les unan, luego de que finalice su cláusula de no competición, evidentemente.