AEW Collision: Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta

Esta noche en AEW Collision, vimos a los otros miembros de The Death Riders que no lucharon en el primer comabte de la noche, Daniel García y Wheeler Yuta, hacer equipo para, caer, sorpresivamente, ante Juice Robinson y Ace Austin.

► Así fue la victoria de Juice Robinson y Ace Austin ante The Death Riders

Juice Robinson empezó con Yuta, quien en lugar de luchar ante Robinson, le dio un derechazo a Austin y lo sacó del ring, y García atacó a traición a Robinson. Luego, se unieron y le dieron codazos a la cara... Luego, Austin lelgó y atacó con superkick a Yuta y azotón de espaldas contra la lona a García, pero Yuta le dio una patadota en el abdomen y varios machetazos al pecho.

Yuta luego fue arrojado de cara a la lona, recibió patadas y raquetazos de Austin, quien aprovechó y le dio antebrazos a ambos… Austin fue frenado con patadas voladoras por Yuta y luego, Marina y Daniel atacaron a Austin mientras el réferi se distraía con un reclamo de Robinson.

Yuta con tremendo súplex sobre Austin; la cuenta llegó solo a dos… La acción siguió fuerte durante tantos minutos… Tanto, que Yuta terminó con toda la cara ensangrentada... De la nada, Juice Robinson sorprendió a Wheeler Yuta con su remate final, The Juice is Loose.

Tras la lucha, Juice Robinson le preguntó a Jon Moxley si había visto lo que hicieron y García y Yuta lo atacaron a él y a Austin a traición.

Esto ocurrió hasta que The Gunns, Austin Gunn y Colten Gunn, hicieron su regreso a AEW para ayudar a Ace Austin y Juice Robinson. The Bang Bang Gang está reunido de nuevo.