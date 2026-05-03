AEW Collision: Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden

Esta noche, en la tercera lucha de AEW Collision, vimos una gran lucha por equipos, bastante divertida, en donde Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong lograronvencer a Johnny TV (John Morrison), Mansoor y Mason Madden.

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La lucha empezó con una patadita de juego de Kyle a Mason Madden, quien le dio el relevo a Johnny TV y luego este fue dominado en el esquinero… Johnny TV se rio de que Orange se demorara mucho para darle un puñetazo en el esquinero; luego, los MxM TV lograron atacar a sus rivales.

Johnny TV se lanzó con un tremendo tornillo sobre O’Reilly y Strong y Mansoor y Mason Madden se burlaron haciendo que iban a hacer tope suicida, pero posaron para la cámara y Orange se unió a posar con ellos… Johnny TV luego le cayó encima con un moonsault a Cassidy, pero O’Reilly evitó la caída.

Mansoor recibió un cabezazo accidental de Mason Madden en su zona íntima en el esquinero y luego, Mason Madden le dio guerra a Cassidy, pero Strong lo atacó con tremendo azotón de espaldas contra la lona… Cassidy se subió sobre Strong y quería hacerle chokeslam a Mason Madden, pero no pudo.

Luego, sí le dio un derechazo a Mansoor en el esquinero y lo mandó a volar con chokeslam… Cassidy no podía de la risa, pero pudo hacerlo... Strong y Kyle atacaron con rodillazos a Johnny TV y luego, Cassidy con súper codazo volador sobre Johnny TV se llevó la victoria.