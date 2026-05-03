AEW Collision: Kevin Knight venció a Hook y retuvo el Campeonato TNT

Esta noche en AEW Collision, vimos cómo Kevin Knight logró vencer a Hook en una gran lucha, para defender y retener su Campeonato TNT.

► Así fue la gran victoria de Kevin Knight ante Hook en AEW

La campana sonó y Hook logró un amarre a la cintura y arorjó de cara contra la lona al campeón, quien solo atinó a reírse… Luego hubo un buen intercambio de patadas, llaves y contrallaves. Hook empezó a dominar al Campeón TNT.

Hook conectó tremendo exploder súplex y mandó a Kevin Knight sobre unos ‘fans’ en ringside… Hook luego mandó contra las sogas a Knight, este lo sorprendió con un súper lariat y las cosas se empezaron a equilibrar faltando 15 minutos para el final.

Knight atacó con tremendo azotón de espaldas contra la lona y le cayó encima con el UFO Splash, pero la cuenta llegó solo a dos… Hook patéo en la cara a Knight, quien con un Frankensteiner lo mandó a volar… Kevin Knight le cayó encima con patadas voladoras a Hook en el esquinero, pero Katsuyori Shibata, entrenador de Hook, lo distrajo y le movió las sogas, castigando en la zona íntima al Campeón TNT.

Los fans abuchearon, pero Kevin pudo darle derechazos a Hook y mandarlo a la lona de un empujón… Sin embargo, Hook sorprendió a Knight con tremenda catapulta, un buen empujón y un lazo al cuello en el esquinero, así como un Angle Súplex para una cuenta en dos segundos.

Se anunció que quedaban 10 minutos de combate… Knight luego fue sorprendido con una dormilona, pero Knight con rodada a espaldas casi gana… Shibata se metió al ring para evitar otra cuenta en dos segundos.

Hook mandó a Knight a volar con catapulta, pero cayó mal, casi cae de cabeza, pero la salvó… Y le dio lariat a Hook y le hizo tremendo DDT... Kevin Knight luego voló con el UFO Splash sobre Hook para ganar la lucha por cuenta de tres.