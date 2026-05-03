AEW Collision: Skye Blue venció a Nixi XS

En la más reciente edición de AEW Collision, vimos una muy buena lucha entre Skye Blue, quien lleva ya varias semanas luchando en Collision y teniendo varias luchas interesantes.

► Otra victoria más para Skye Blue en AEW Collision … ¿Cuándo saldrá de esto y obtendrá mejores oportunidades?

Su rival fue una talentosa luchadora local denominada Nixi XS, quien lució bien.

Aunque, bueno, todo fue una lucha squash para que Skye Blue se luciera, y así lo hizo… Empezó atacando con todo a la luchadora local, le hizo luego un DDT sobre el suelo de ringside desde la ceja del ring y rápidamente, la metió en su llave de rendición. Skye Blue ganó su lucha número 60 en AEW, vía rendición, con su llave, el TKO + Dragon Sleeper.