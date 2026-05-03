AEW Collision: Skye Blue venció a Nixi XS

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Skye Blue AEW Collision SÚPER LUCHAS

En la más reciente edición de AEW Collision, vimos una muy buena lucha entre Skye Blue, quien lleva ya varias semanas luchando en Collision y teniendo varias luchas interesantes.

► Otra victoria más para Skye Blue en AEW Collision… ¿Cuándo saldrá de esto y obtendrá mejores oportunidades?

AEW Collision 2 de mayo de 2026 Skye Blue 2
AEW Collision 2 de mayo de 2026 Skye Blue 2

Su rival fue una talentosa luchadora local denominada Nixi XS, quien lució bien.

Aunque, bueno, todo fue una lucha squash para que Skye Blue se luciera, y así lo hizo… Empezó atacando con todo a la luchadora local, le hizo luego un DDT sobre el suelo de ringside desde la ceja del ring y rápidamente, la metió en su llave de rendición. Skye Blue ganó su lucha número 60 en AEW, vía rendición, con su llave, el TKO + Dragon Sleeper.

AEW Collision 2 de mayo de 2026 Skye Blue
AEW Collision 2 de mayo de 2026 Skye Blue

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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