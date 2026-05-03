Willow Nightingale retuvo el Campeonato TBS ante Anna Jay

La Campeona TBS, Willow Nightingale, expuso su título ante Anna Jay, quien regresaba a la acción después de no luchar desde el pasado mes de noviembre.

► Momentos clave

Willow ha sido conocida por darle la bienvenida a muchas luchadoras de regreso a AEW, como Hikaru Shida. En esta ocasión, Anna Jay tuvo su primera lucha en más de un año y mostró destellos de su potencial.

Willow le dio varios derechazos y dominó a Anna en los primeros compases. Willow le dijo a Anna que mostrara su fuego y esta respondió con varios puñetazos fuertes, pero con una tacleada de hombro, Willow retomó el control. Anna Jay con una rana consiguió una cuenta en dos segundos y luego, hizo lo mismo con una rodada a espaldas, demostrando que no había perdido el toque a pesar del largo tiempo de inactividad.

Willow le dio varios antebrazos al pecho de la rubia en el esquinero y luego un tremendo lariat. Willow falló un powerbomb y recibió otra rodada a espaldas que nuevamente le dio dos segundos a Anna. Sin embargo, la experiencia y poder de Nightingale prevalecieron. La campeona logró imponerse con su ofensiva de potencia y retuvo el título en lo que fue un combate de regreso prometedor para Anna Jay.