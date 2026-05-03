‘Jungle’ Jack Perry retuvo el Campeonato Nacional AEW ante Máscara Dorada

En una de las mejores luchas de la semana, ‘Jungle’ Jack Perry logró retener el Campeonato Nacional AEW ante Máscara Dorada en un combate que tuvo de todo: respeto inicial, castigo físico, alto vuelo y un final de infarto.

► Momentos clave

La lucha empezó con un apretón de manos. Dorada usó las sogas para impulsarse y mandar a volar a Perry, quien le respondió con una clipeada a la pierna y llaves al cuerpo. Luego, un fuerte candado a la cabeza, incluso a ras de lona, pero Dorada logró en esa posición una cuenta de un segundo. Perry le dio una tremenda tacleada de hombro; el mexicano jugó con las sogas, pero Perry con una catapulta lo mandó a volar y le dio patadas voladoras.

Perry luego con un Frankensteiner mandó a volar a Máscara Dorada, quien jugó nuevamente con las sogas y devolvió la acción. Dorada se lanzó con un tornillo y cayó sobre el campeón en ringside, luego celebró con los fans y sobre la barricada. Dorada con una catapulta mandó a Perry sobre los fans; luego, ambos se subieron sobre el filo de una barricada y se dieron derechazos sin parar.

Máscara Dorada aplicóp Canadian Destroyer y lo pudo empezar a dominar durante varios minutos en el ring, con buenas maniobras y candados a la cabeza. Perry reaccionó con un powerbomb giratorio que logró una cuenta de dos. Perry le dio un tremendo antebrazo a Dorada, y luego varios derechazos en el esquinero, lo mandó con catapulta y Dorada le dio una patada enzuigiri, pero cayó al suelo de ringside tras un tremendo y potente derechazo.

‘Jungle’ Jack Perry le cayó encima a Máscara Dorada con un tremendo moonsault, lo metió al ring y lo levantó en peso muerto para rematarlo con un One Winged Angel. Más adelante, Dorada voló con una tremenda plancha con giro de 450 grados, pero Perry evitó en el último segundo la derrota. Dorada luego atacó a Perry con un rodillazo, se subió al esquinero y voló con una tremenda shooting star press, pero Perry lo recibió con las rodillas en alto y la cuenta llegó solo a dos.

El final llegó cuando Perry sorprendió a Máscara Dorada con una súper huracarrana desde el esquinero y ganó por cuenta de tres, reteniendo el campeonato en una lucha fantástica que quedará en la memoria.