WWE ha retirado a Roman Reigns de la publicidad oficial para los episodios de Monday Night RAW correspondientes a junio. El Jefe Tribal ya no aparece en las listas ni gráficos promocionales para las fechas del 1, 8, 15 y 22 de junio.

Tras ganar el título mundial venciendo a CM Punk en WrestleMania, Reigns prometió en el post-show que los fans lo verían ‘todo el verano’ y que se acabaría el ‘part-time crap’, así que fue anunciado para todos los episodios de Raw en mayo y junio.

► ¿Qué sucederá ahora con Reigns?

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El Campeón Mundial de Peso Completo, quien en los últimos años ha sido el principal taquillero de WWE, sigue programado para los episodios restantes de este mes y defenderá el título contra Jacob Fatu en Backlash, que se celebrará el próximo sábado en Tampa, Florida.

► Fechas de junio afectadas

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Las fechas en las que estaba programado Reigns, son principalmente las de la próxima gira por Europa.

1 de junio → Turín, Italia.

8 de junio → París, Francia.

15 de junio → Baltimore, EE.UU.

22 de junio → Londres, Inglaterra.

WWE actualiza frecuentemente sus promocionales según cambian los planes creativos, por lo que esto no necesariamente implica una lesión o salida. No hay comunicado oficial de la compañía ni reportes confirmados de problemas de salud o contractuales en este momento.

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Algunos fans especulan con un posible ajuste de storyline (relacionado con The Bloodline y Jacob Fatu), descanso programado o incluso negociaciones contractuales. Otros simplemente lo ven como un cambio rutinario de agenda.

Reigns ha aparecido en los últimos episodios de Raw y se espera que esté presente en el show de este lunes.