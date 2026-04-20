WrestleMania: Roman Reigns NUEVO Campeón Mundial de Peso Completo tras vencer a CM Punk

En la estelar de la Noche 2 de WrestleMania 42 presentada por WWE desde Las Vegas, vimos cómo CM Punk y Roman Reigns dieron una fantástica lucha en donde estaba en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► Momentos clave

La campana sonó y ambos carearon, se dijeron cosas, CM Punk sonrió y Roman Reigns muy serio.

Ambos forcejearon, llave y contrallave, Punk se quejó con Reigns de que tenía el cuerpo muy aceitado y ambos se rieron de verdad.

Reigns luego recibió tremenda tacleada de hombro y tras chocar cabezas, se empujaron. Punk hizo un candado a la cabeza a Reigns.

Reigns luego atacaó a Punk con un azotón de espaldas contra la lona y lo pateó en la espalda, le dio un cabezazo, pero Punk reaccionó con machetazo al pecho, solo que Reigns de un derechazo lo mandó a la lona.

Reigns mandó a Punk de cara contra el esquinero, y luego, lo sacó del ring por encima de la tercera con tremendo lariat.

Reigns luego le dio varios derechazos a la cara a Punk, lo mandó sobre la mesa de comentaristas en español, luego la de inglés y lo arrojó a los fans.

Reigns recibió un derechazo de Punk, quien lo mandó de nuevo a ringside. Punk voló con súper lazo al cuello desde lo alto de la barricada de protección.

Reigns tomó a Punk por sorpresa y lo mandó a volar desde la mesa en español para que se lastimara la espalda contra el duro suelo de ringside.

Reigns metió al ring a Punk, pero la cuenta llegó solo a uno. Punk se rio de algo y Reigns le dijo «¡Búrlate de mí, perra!»

Tras esto, hubo un gran intercambio de puñetazos de derecha y patadas frontales a la cara.

Roman metió a CM Punk en las sogas, le dio un derechazo… le dio luego dos lazos al cuello en el esquinero, y otro más, y otro más, para un total de 10 lazos al cuello muy potentes; la cuenta llegó solo a dos.

Punk con súper lazo al cuello sorprendió a Reigns, luego le cayó encima con plancha cruzada y le dio varios derechazos a la cara, los fans lo aplaudieron.

Punk le dio derechazos a la cara a Roman; luego, le dio una patada giratoria al pecho y un súper rodillazo en el esquinero.

Reigns recibió luego un bulldog de cara contra la lona. Punk se hizo detrás de Roman, y lo puso en su espalda, pero este con codazos evitó el GTS y arrojó duro contra el poste LED del esquinero a Punk.

Roman Reigns sorprendió con el Superman Punch a CM Punk, pero la cuenta llegó solo a dos.

Punk evitó una spear dándole tremendo rodillazo a la cara a CM Punk. Y le repitió la dosis, para luego mandarlo a la lona con lazo al cuello, en dos ocasiones.

Punk luego, con desnucadora azotó contra la lona a Reigns, lo sacó del ring con lazo al cuello y le cayó encima con tremendo tope suicida.

CM Punk se subió a lo alto del esquinero, pero Roman Reigns lo sorprendió y le dio tremendo derechazo que lo hizo caer de cara contra el poste LED y luego, hubo un intercambio de codazos y patadas a la cara.

Punk luego quedó colgando de cabeza del esquinero… Reigns se divirtió dándole puñetazos a la cara a un indefenso Punk. Reigns le hizo tremendo Superman Punch en tres ocasiones.

Reigns tomó unas escaleras metálicas y le dio duro a la cabeza de Punk, abriéndole la frente. El réferi reprendió a Reigns, quien sonrió a la cámara.

Reigns desbarató la mesa de comentaristas en español y destrozó a CM Punk y a la mesa con tremendo bombazo powerbomb.

Reigns metió a Punk al ring, pero de la nada el Campeón Mundial evitó una lanza y lo sorprendió con un tremendo GTS, y casi gana la lucha, por muy poco.

Punk sorprendió con una spear a Reigns, pero la cuenta llegó solo a dos. Reigns se enojó y humilló a Punk arrastrando su cara contra la lona y dándole varios azotones a su cabeza contra la lona.

Reigns se burló de la pose de dormir de CM Punk… Y hubo luego intercambio de derechazos.

Roman Reigns se puso a CM Punk en la espalda, levantó el dedo para ser reconocido y arrojó en el aire a CM Punk, pero este le bloqueó que usara su GTS contra él con una patadota giratoria a la cabeza, y la cuenta llegó a dos.

CM Punk se burló de Roman Reigns y como «carga» su mano derecha… Punk conectó a Roman Reigns con un Superman Punch, pero la cuenta llegó solo a dos.

Punk le quitó el Ula Fala a un fan. El Ula Fala, el símbolo que representa al Tribal Chief, al jefe de la tribu de Roman Reigns…

CM Punk intentó una spear, pero Roman Reigns lo puso en una guillotina al cuello con sus brazos, y lo movió de lado a lado, pero con una rodada a espaldas, Punk casi gana.

CM Punk puso a Roman Reigns en su Anaconda Vise y casi lo hace rendir, pero Reigns con derechazos a la frente de Punk logró alejarlo… Roman puso a Punk en su choke al cuello, lo asfixió, pero Punk pudo salvarse.

Ambos hombres colapsaron tras una X por lazos al cuello al unísono, en el centro del ring.

Luego, hubo un gran intercambio de raquetazos al pecho y de derechazos… Punk con un rodillazo a la cara, Reigns se lo devolvió. Punk con un cabezazo mermó a Reigns.

Punk le arrojó sus vendas a Reigns, el réferi Rod Zapata las quitó fuera del ring, pero Punk le dio un golpe bajo a Reigns aprovechando y le aplicó el GTS, logrando una cuenta en dos segundos, casi gana de esta forma.

Los fans corearon «¡Luchen para siempre!«, Punk empezó a darle codazos a Reigns y lo sacó del ring con un empujón.

Punk puso a Reigns sobre la mesa de comentaristas en inglés... CM Punk luego voló desde lo alto del esquinero y le cayó encima a Roman Reigns con un tremendo codazo volador que rompió la mesa.

Punk luego metió a Reigns al ring, le hizo el GTS, pero estaba tan cansado que no pudo cubrir… Reigns le cayó encima a los hombros a Punk.

CM Punk colapsó y no pudo repetirle el GTS a Roman Reigns, quien también quedó tendido en la lona, ambos muy cansados.

Roman Reigns partió en dos a CM Punk con una spear, pero este cayó de rodillas en la lona y Reigns acostado, no pudo capitalizar.

Roman Reigns le aplicó una segunda spear a CM Punk y ganó la lucha y el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que ver qué sigue para CM Punk en WWE. Y para Roman Reigns… ¿otro reinado mundial, pero sin seguir apareciendo a tiempo completo en WWE?