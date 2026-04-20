3×3: Lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 42 – Noche 2

WWE WRESTLEMANIA 42 – NOCHE 1.— Este sábado se celebró la primera noche de WrestleMania 42, y el evento concluyó con un combate entre CM Punk y Roman Reigns, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE WRESTLEMANIA 42 – NOCHE 2

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WRESTLEMANIA 42, en orden descendente:

Lo peor de WrestleMania 42 Noche 2

► 3– ¿Brock Lesnar se retira?

Brock Lesnar puso por todo lo alto a Oba Femi, pero se sintió raro que decidiera colgar los botines (o al menos eso se da a entender), y luchando menos de cinco minutos. Si bien las luchas de Lesnar no suelen ser largas, pero esperábamos más acción aquí, al menos la rivalidad lo sugería.

► 2– Sami Zayn vs. Trick Williams

Esta fue una excelente manera de hacer que Williams se sintiera como una estrella, y ya tiene la apariencia para serlo. Sin embargo, el combate fue muy corto y podría ser que no se haya concretado del todo el doble cambio (Sami rudo y Trick como técnico)

► 1– Mucho comercial

Bienvenido a la era de TKO, en el que nos llenan los eventos de comerciales luego de cada combate (o documentales de Hulk Hogan), cuando lo mejor es proyectar videos reseñando las respectivas rivalidades, como sucedía en la época de Vince McMahon. TKO busca comercializar cada segundo, sin importar si esto cansa o no a los fanáticos.

Lo mejor de WrestleMania 42 Noche 2

► 3– Oba Femi la próxima gran estrella

Puede que la lucha no haya sido perfecta, pero vaya debut en un gran escenario para Oba Femi. Lesnar hizo que Femi luciera espectacular, ya que Femi aguantó todos los golpes de Lesnar, se levantó y lo remató con un Fall From Grace. Absolutamente excelente, y Femi lució sobresaliente.

► 2– Lucha de escaleras

El final fue un poco decepcionante, ya que nada superó el cutter de Evans. Parecía que estaban preparando el terreno para que Evans tuviera su gran momento, pero Penta simplemente ganó. Que Penta retuviera el título está bien, pero Je’Von Evans fue el que más se lució aquí, en su primer WrestleMania.

► 1 – CM Punk vs. Roman Reigns

Esto fue casi una obra maestra, ya que se dieron una paliza tremenda y no se sabía quién iba a ganar hasta el final. Esto fue una gran señal, y se convirtió en una batalla épica entre dos personas que intentaban vencer al otro a toda costa. El final fuel limpio y eso es una gran noticia, mostrándonos que Reigns fue el mejor, como debe ser. Ambos contaron una buena historia aquí y tuvimos el mejor combate de todo WrestleMania 42.

¿Valió la pena WrestleMania 42 Noche 2?

Con momentos destacados, regresos sorpresa y dos combates fuertes, la segunda noche dejó sensaciones mixtas pero terminó en alto, siendo mejor que la noche anterior.