WWE WRESTLEMANIA 42 .— Roman Reigns fue el ganador del Royal Rumble, con lo cual obtuvo el derecho de elegir a qué campeón enfrentar en WrestleMania. Dos días después, en Raw, fue confrontado por el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, quien lo retó a escoger entre un rival fácil o enfrentarlo a él. Punk afirmó que básicamente él fue el que creó a Reigns, quien por su parte, mostró su resentimiento por críticas pasadas. La situación escaló hasta convertirse en una rivalidad personal, y pronto fue confirmada como la estelar de la segunda noche del evento más grande del año en WWE. La acción de WWE se emite desde el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.
- WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania.
- WWE NXT 14 de abril 2026 | Tony D’Angelo vs. Ethan Page.
- WWE SMACKDOWN 17 de abril 2026 | La campal de André el Gigante.
- WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 1 | Cody Rhodes vs. Randy Orton.
- LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026 | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico.
El cartel de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley.
- Oba Femi vs. Brock Lesnar.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL, LUCHA DE ESCALERAS: Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio.
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams.
- ‘The Demon’ Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.
WWE WrestleMania 42, Noche 2
La cobertura inicia a las 4:00 pm, hora del centro
John Cena volvió a dar la bienvenida al público para la segunda noche de WrestleMania 42, y tras la pirotecnia, tuvimos el primer combate.
WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 2 | Resultados en vivo y cobertura | CM Punk vs. Roman Reigns
1. Oba Femi vs. Brock Lesnar
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Mucha intensidad y gran ambiente. Oba se erige como la nueva gran estrella.
-
Contras
- Los combates de Brock son cortos, pero esto fue exagerado.
-
WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 2 | Resultados en vivo y cobertura | CM Punk vs. Roman Reigns
2.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras