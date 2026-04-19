WWE WRESTLEMANIA 42 .— Roman Reigns fue el ganador del Royal Rumble, con lo cual obtuvo el derecho de elegir a qué campeón enfrentar en WrestleMania. Dos días después, en Raw, fue confrontado por el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, quien lo retó a escoger entre un rival fácil o enfrentarlo a él. Punk afirmó que básicamente él fue el que creó a Reigns, quien por su parte, mostró su resentimiento por críticas pasadas. La situación escaló hasta convertirse en una rivalidad personal, y pronto fue confirmada como la estelar de la segunda noche del evento más grande del año en WWE. La acción de WWE se emite desde el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

El cartel de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42 es:

WWE WrestleMania 42, Noche 2

La cobertura inicia a las 4:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Mundial de Peso Completo

CM Punk (c) vs. Roman Reigns Roman Reigns 60% El regreso de Reigns y la necesidad de WWE de tener un campeón dominante en el elenco principal pesan más. Punk puede seguir siendo relevante sin el título. Campeonato Femenil WWE

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Rhea Ripley 90% Ripley ganó la Cámara de Eliminación específicamente para este momento. Es hora de que «Mami» recupere el título. Oba Femi vs. Brock Lesnar BROCK LESNAR 55% WWE está construyendo a Femi como la próxima gran Superestrella, pero puede perder con Lesnar con un final poco claro que conduzca a una revancha en Backlash y a una trilogía en SummerSlam. Campeonato Intercontinental

Lucha de Escaleras – Penta (c) vs. Evans vs. Lee vs. McDonagh vs. Rusev vs. Mysterio Je’Von Evans 45% El momento de Evans ha llegado. WWE lo ha estado construyendo para un reinado intercontinental. Penta irá después por el Megacampeonato AAA. Campeonato de los Estados Unidos

Sami Zayn (c) vs. Trick Williams Trick Williams 77% Williams necesita un campeonato para legitimar su lugar en el elenco principal. El público no aceptaría un triunfo de Zayn. ‘The Demon’ Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Finn Bálor 75% The Demon nunca pierde en WrestleMania. Dominik está en modo de transición y necesita una derrota importante antes de volverse técnico. * WWE WrestleMania 42 – Noche 2

John Cena volvió a dar la bienvenida al público para la segunda noche de WrestleMania 42, y tras la pirotecnia, tuvimos el primer combate.

WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 2 | Resultados en vivo y cobertura | CM Punk vs. Roman Reigns 1. Oba Femi vs. Brock Lesnar Ambos empezaron forcejeando, y Oba fue el primero en derribar a Brock, quien lucía impotente y no podía siquiera mover a Oba, obligándolo a tomarse un respiro afuera. Oba quiso sorprenderlo, pero Brock le aplicó una guillotina y lo empezó a estrellar contra el poste y contra las escaleras metálicas. De regreso al ring, Brock envió a Oba a Suplex City. Oba quiso responder, pero falló una embestida y recibió un F5; sin embargo, se recuperó y le aplicó un Chokeslam y un Fall from Grace para derrotarlo. El Final Fall from Grace de Oba Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Mucha intensidad y gran ambiente. Oba se erige como la nueva gran estrella.

Contras Los combates de Brock son cortos, pero esto fue exagerado.

