Como parte de la jornada del jueves de la «WrestleMania Week» que está próxima a concluir, House Of Glory dejó Nueva York para recalar en el Pearl Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas, celebrando allí el show Culture Clash.

Cuatro oros tuvieron cabida en la cita. The Hardys se jugaron sus estatus de Campeones de Parejas HOG contra The Good Brothers y The Mane Event, Charles Mason hizo lo propio con el Campeonato De Peso Completo HOG ante Michael Oku, Shotzi Blackheart buscó conservar el Campeonato Femenil HOG ante Charlie (la otrora Dakota Kai) y Daron Richardson intentó retener el Campeonato de Peso Crucero HOG a costa de Joey Silver.

Completando el cartel, un duelo entre Bandido y Amazing Red, otro entre Brody King y Zilla Fatu y un tercero entre Ken Broadway y Raymond Bright, además de una lucha a seis bandas con Kuro, Raheem Royal, Phumi Nkuta, Angel Jacquez, JJ Doze y JJP.

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Ken Broadway derrotó a Raymond Bright.

SCRAMBLE: Phumi Nkuta derrotó a Kuro, Raheem Royal, Angel Jacquez, JJ Doze y JJP (con KB Prime). Jacquez encajó el pin.

Jacquez encajó el pin. CAMPEONATO FEMENIL HOG: Shotzi Blackheart (c) derrotó a Charlie para retener el título . Blackheart tuvo aquí su cuarta defensa de la presea que conquistó el pasado noviembre en HOG Return To The Windy City. Steph De Lander atacó a Blackheart en las postrimerías, mostrando sus intenciones de derrocarla.

. Blackheart tuvo aquí su cuarta defensa de la presea que conquistó el pasado noviembre en HOG Return To The Windy City. Steph De Lander atacó a Blackheart en las postrimerías, mostrando sus intenciones de derrocarla. Brody King vs. Zilla Fatu quedó sin resultado . Lance Anoa’i interfirió, provocando que la lucha no pudiera concluir.

. Lance Anoa’i interfirió, provocando que la lucha no pudiera concluir. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO HOG: Daron Richardson (c) derrotó a Joey Silver para retener el título . Richardson sumó su decimosegunda defensa desde que ganara el oro en diciembre de 2024, durante HOG Live For The Moment.

. Richardson sumó su decimosegunda defensa desde que ganara el oro en diciembre de 2024, durante HOG Live For The Moment. Bandido derrotó a Amazing Red .

. CAMPEONATO DE PESO COMPLETO HOG: Charles Mason (c) derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) para retener el título . Mason defendió por decimosegunda vez su cinturón, tras hacerse con él el pasado junio en HOG Mike Santana Presents Puerto Rican Weekend.

. Mason defendió por decimosegunda vez su cinturón, tras hacerse con él el pasado junio en HOG Mike Santana Presents Puerto Rican Weekend. CAMPEONATO DE PAREJAS HOG: The Hardys (c) derrotaron a The Good Brothers y The Mane Event (Midas Black y Jay Lyon) para retener el título. Black y Lyon se sumaron a la contienda con el pretexto de que nunca tuvieron una revancha contra los Hardy tras perder los cinturones. Matt y Jeff Hardy saldaron su segundo compromiso como monarcas desde que se coronaran el pasado octubre en HOG With Glory Comes Pride.