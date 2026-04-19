WrestleMania 42: 7 cosas que dejó la Noche 1

La primera noche de WrestleMania 42 dejó cambios titulares, regresos importantes, combates destacados y varias historias abiertas rumbo al segundo día del magno evento de la WWE. Cody Rhodes cerró la velada reteniendo el Campeonato WWE ante Randy Orton, pero hubo mucho más que analizar en Las Vegas. A continuación, repasamos 7 cosas que dejó WrestleMania 42 Noche 1.

1- Cody Rhodes sigue siendo la cara de WWE

Cody Rhodes volvió a salir del escenario más grande como campeón mundial. Superó a Randy Orton en el evento estelar y confirmó que WWE sigue construyendo alrededor de su figura como máximo referente. Tampoco es que otro camino tuviera sentido aquí. A nadie más que a un servidor le gustaría ver a «La Víbora» ganar nuevamente un título principal pero este no era el momento.

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2- Randy Orton no terminó con Cody Rhodes

Aunque perdió la lucha principal, Orton atacó a Cody tras el combate, dejando claro que la rivalidad no está cerrada. WWE todavía tiene historia para explotar entre dos viejos padre e hijo luchísticos convertidos en enemigos. ¿Habrá revancha en Backlash? Habrá que esperar para verlo. Como también si Pat McAfee responde al ataque traicionero de Randy.

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► 3- Gunther y Seth Rollins estuvieron desubicados

Aquí hemos de tener en cuenta la reciente lesión de Seth Rollins. Pero no puede ser que dos de las principales Superestrellas WWE de la actualidad y dos de los mejores luchadores del mundo no tengan nada mejor que hacer en el mayor evento del año que enfrentarse mano a mano sin ninguna historia. Además, si bien el combate con Gunther fue bueno, ni mucho menos espectacular.

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► 4- Stephanie Vaquer perdió el título, ¿un error?

Liv Morgan cumplió su oportunidad titular y derrotó a Stephanie Vaquer para convertirse en nueva Campeona Mundial. WrestleMania podría marcar el inicio de la etapa más importante de su carrera. Dicho esto, Liv no necesita el título. Ella sabe perfectamente ocupar en plano estelar de Raw, SmackDown y los Premium Live Events sin oro en su cintura. En cambio, «La Primera» aún podría haber hecho más con el campeonato.

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► 5- Paige regresa a WWE

Paige reapareció en WWE tras años fuera de la empresa para ganar junto a Brie Bella el Campeonato Femenil en Parejas en WrestleMania 42. Lamentablemente, su regreso se filtró antes de que ocurriese y eso le restó emoción. Por otro lado, que haya regresado es una noticia fantástica. O podría serlo, mejor dicho. Más allá de la nostalgia, su vuelta abre múltiples posibilidades. Si es que la «Anti-Diva» se queda en la programación, lo cual se desconoce por el momento.

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► 6- WWE sigue apostando por las celebridades

La presencia de celebridades e influencers volvió a ser protagonista. Desde Logan Paul hasta IShowSpeed, WWE mantiene su estrategia de mezclar lucha libre con cultura pop para atraer nuevas audiencias. Una estrategia a la que cada vez da mayor fuerza dentro de sus shows y que no está claro en qué sentido es positivo y en qué sentido es negativo. ¿Un día la WWE va a ser a la lucha libre lo que la Kings League es al fútbol?

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► 7- La Noche 2 tiene más presión

Tanto para lo bueno que pasó en la Noche 1 como para lo que no lo fue, la Noche 2 ahora carga con más presión en el sentido de que debe tener más momentos virales, mejores luchas, mayores sorpresas, y al mismo tiempo no cometer tantos errores. Aunque algunos los cometerán, como la duración de los combates o los tantísimos comerciales durante el evento.