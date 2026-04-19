Los protagonistas de la semana en AEW 12 al 18 de abril 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre profesional All Elite Wrestling (AEW), del 12 al 18 de abril 2026.

La semana posterior a Dynasty no fue de estabilidad, fue de sacudida. AEW reconfiguró su panorama en apenas días, y en ese caos emergieron tres figuras que no solo destacaron, sino que redefinieron el rumbo inmediato de la empresa.

► Los Protagonistas de la semana en AEW del 12 al 18 de abril 2026

El nombre central es Darby Allin. Su irrupción como nuevo campeón mundial no fue progresiva, fue abrupta, casi violenta en términos narrativos. En Dynamite Spring BreakThru, Allin destronó a MJF en un momento que rompió cualquier previsión, combinando la carga emocional de su historia con una ejecución directa y sin concesiones. Más que una victoria, fue una toma de poder. Su figura pasó de resiliente a eje central de la empresa en cuestión de minutos.

En paralelo, Jon Moxley reafirmó su estatus como el estándar de dureza en AEW. Venía de derrotar a Ospreay en Dynasty y, lejos de bajar el ritmo, mantuvo su dominio en Collision con otra defensa física y desgastante. Moxley no solo gana: impone condiciones. Su semana fue la de un campeón que convierte cada combate en una guerra de desgaste, consolidando una aura de inevitabilidad.

Will Ospreay, pero desde un ángulo distinto al habitual. No fue una semana de triunfo, sino de resistencia narrativa. Tras caer ante Moxley en Dynasty, reapareció en Dynamite sobreviviendo a un combate exigente y, aún así, siendo atacado después . Ospreay no dominó la semana: la sufrió. Y precisamente ahí está su valor. AEW lo posiciona como alguien que, incluso en la adversidad, sigue siendo central en la historia.

► Combate de la semana

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Darby Allin – AEW Dynamite Spring BreakThru – 15 de abril 2026

El combate de la semana en AEW, sin discusión, fue el choque entre Darby Allin y MJF en AEW Dynamite del 15 de abril de 2026. No fue solo una lucha estelar: fue un punto de quiebre narrativo para la empresa. El momento clave llegó en la recta final, cuando Allin, completamente desgastado, sobrevivió a las ofensivas más calculadas de MJF y apostó todo a una última secuencia desesperada. Ese instante encapsuló toda la historia del combate: técnica y arrogancia contra resistencia y determinación absoluta. Cuando Darby conectó su ofensiva definitiva y consiguió la cuenta de tres, el impacto fue inmediato. No solo había ganado el combate, había derrumbado el reinado de MJF.