El primer show en el jueves de la «WrestleMania Week» tuvo lugar a la hora del desayuno en Las Vegas (Nevada, EEUU), desde el Horseshoe Las Vegas. PROGRESS Wrestling, por tercer año consecutivo, fue parte de la semana más mediática para la escena independiente, con su Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II.

Como lucha estelar, Man Like DeReiss puso sobre la mesa el Campeonato Mundial PROGRESS ante un viejo conocido, Michael Oku.

Además, Paul Walter Hauser hizo lo propio con el Campeonato Proteus, ofreciendo 100.000 dólares extra a quien fuese capaz de destronarlo. Y Big Damo quiso probar suerte.

Completando el cartel, dos duelos de primera ronda del Super Strong Style 16, Lio Rush vs. Ethan Allen y Rhio vs. Vert Vixen, un choque de duplas donde Subculture enfrentó a Kuro y LJ Cleary, una lucha a cinco bandas entre Mercedes Martinez, Emersyn Jayne, Shotzi Blackheart, Renee Michelle y Lena Kross, junto a un Simon Miller vs. Danny Jones.

PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II pudo seguirse en directo vía vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► Desayuno en América (II)

D’Lo Brown y Joe Dombrowski ejercieron de comentaristas.

Subculture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster) derrotaron a Kuro y LJ Cleary . «Opener» corto, donde la historia estaba en el hecho de que Andrews y Webster forman dupla desde hace años y por ello, se guardaban mayor sinergia que sus rivales, extraña pareja. Ya aquí empezó a verse la mecánica de actuaciones del show: realizar todas las secuencias posibles dentro de un margen compacto de tiempo. Con el combo Poison Rana + Rodillazo sobre Cleary, el irlandés fue puesto de espaldas planas. ♠♠♠

. «Opener» corto, donde la historia estaba en el hecho de que Andrews y Webster forman dupla desde hace años y por ello, se guardaban mayor sinergia que sus rivales, extraña pareja. Ya aquí empezó a verse la mecánica de actuaciones del show: realizar todas las secuencias posibles dentro de un margen compacto de tiempo. Con el combo Poison Rana + Rodillazo sobre Cleary, el irlandés fue puesto de espaldas planas. Simon Miller derrotó a Danny Jones . Llevaba Jones, mitad de Greedy Souls, desde 2022 sin aparecer por PROGRESS, y en otra lucha breve, cayó vía pin tras la Lanza y el Jackhammer de Miller. Duelo simplemente correcto. ♠♠3/4

. Llevaba Jones, mitad de Greedy Souls, desde 2022 sin aparecer por PROGRESS, y en otra lucha breve, cayó vía pin tras la Lanza y el Jackhammer de Miller. Duelo simplemente correcto. PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Lio Rush derrotó a Ethan Allen . No sé por qué ahora la caracterización de Rush en su versión «Blackheart» se ha vuelto tan simple, pues supone un paso atrás respecto a la que podía verse bajo los focos de la escena independiente el pasado año. Allen desplegó su habitual repertorio de llaves, pero ninguna funcionó con Rush, quien incluso mordió una cuerda para efectuar un «rope break». Su Blue Thunder Bomb y la consiguiente cuenta de tres le dieron el pase a siguiente ronda del torneo. ♠♠♠1/2

. No sé por qué ahora la caracterización de Rush en su versión «Blackheart» se ha vuelto tan simple, pues supone un paso atrás respecto a la que podía verse bajo los focos de la escena independiente el pasado año. Allen desplegó su habitual repertorio de llaves, pero ninguna funcionó con Rush, quien incluso mordió una cuerda para efectuar un «rope break». Su Blue Thunder Bomb y la consiguiente cuenta de tres le dieron el pase a siguiente ronda del torneo. LUCHA A CINCO BANDAS: Emersyn Jayne derrotó a Mercedes Martinez, Shotzi Blackheart, Renee Michelle y Lena Kross . Principal epítome de lo comentado en el primer encuentro, ya que las gladiadoras apenas dispusieron de seis minutos para conjuntar un combate donde todas pudieran lucir bien. Y lo lograron en parte, aunque la inclusión de Michelle, talento de inferior calidad que las demás, se sintiera algo fuera de lugar. Finalmente, todo se decidió mediante una rodada de espaldas sobre Martinez, que desconozco si dispuso una revancha entre esta y Jayne. ♠♠3/4

. Principal epítome de lo comentado en el primer encuentro, ya que las gladiadoras apenas dispusieron de seis minutos para conjuntar un combate donde todas pudieran lucir bien. Y lo lograron en parte, aunque la inclusión de Michelle, talento de inferior calidad que las demás, se sintiera algo fuera de lugar. Finalmente, todo se decidió mediante una rodada de espaldas sobre Martinez, que desconozco si dispuso una revancha entre esta y Jayne. CAMPEONATO PROTEUS PROGRESS: Paul Walter Hauser (c) derrotó a Big Damo para retener el título . La escasez de defensas durante su reinado ha hecho que Hauser se gane la antipatía del respetable, así que PROGRESS lo presentó aquí como rudo total. Y efectivamente, rudazo final, cuando aprovechando que el réferi estaba grogui tras un golpe fortuito, Hauser se valió de un golpe bajo, seguido de una rodada de espaldas. 1, 2 y 3: Hauser prolonga su aventura con PROGRESS, que alcanza ya el año de duración. También, combate corto. Y fue de agradecer. ♠1/2 Concluido, Hauser se burló de los fans británicos, Simon Miller lo lanzó contra Damo y este se resarció un poco de su derrota defenestrando al americano. Miller quiso agenciarse los 100 mil dólares que en teoría llevaba Hauser dentro de un maletín… vacío. Furioso, Miller golpeó a Hauser antes de marcharse.

. La escasez de defensas durante su reinado ha hecho que Hauser se gane la antipatía del respetable, así que PROGRESS lo presentó aquí como rudo total. Y efectivamente, rudazo final, cuando aprovechando que el réferi estaba grogui tras un golpe fortuito, Hauser se valió de un golpe bajo, seguido de una rodada de espaldas. 1, 2 y 3: Hauser prolonga su aventura con PROGRESS, que alcanza ya el año de duración. También, combate corto. Y fue de agradecer. Concluido, Hauser se burló de los fans británicos, Simon Miller lo lanzó contra Damo y este se resarció un poco de su derrota defenestrando al americano. Miller quiso agenciarse los 100 mil dólares que en teoría llevaba Hauser dentro de un maletín… vacío. Furioso, Miller golpeó a Hauser antes de marcharse. PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Rhio derrotó a Vert Vixen. Esperaba que con el potencial del emparejamiento, las luchadoras dispusieran de algo más de tiempo. Y aunque no demasiado (10 minutos), la intensidad lo compensó. El problema, tal vez, que nadie preveía Vixen saliese con el brazo en alto, y conforme avanzaba el choque, la victoria de Rhio parecía más cantada. En última instancia, su Package Piledriver y el pin confirmaron los vaticinios. ♠♠♠1/2

Esperaba que con el potencial del emparejamiento, las luchadoras dispusieran de algo más de tiempo. Y aunque no demasiado (10 minutos), la intensidad lo compensó. El problema, tal vez, que nadie preveía Vixen saliese con el brazo en alto, y conforme avanzaba el choque, la victoria de Rhio parecía más cantada. En última instancia, su Package Piledriver y el pin confirmaron los vaticinios. CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) (con Brodie Lee Jr.) derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) para retener el título. Lee y Blair habían tenido cierto pique previo al combate en redes sociales y lo trasladaron al show, aunque sin llegar a las manos. Lee, eso sí, le vació una botella de agua en la cara y llegó a lanzarse en Plancha sobre Oku, además de pretender que DeReiss trampeara valiéndose de la correa en liza, pero el campeón se negó, y en los últimos compases, el mocoso casi arroja la toalla cuando «The OJMO» tenía enganchado al «Lyrical Dragon» en su Half Crab. Menos mal que el protagonismo acabó recayendo en los luchadores, y vía Sharpshooter, DeReiss logró rendir a Oku. Buen «main event», que tampoco pudo evitar esa sensación de urgencia presente durante toda la función. ♠♠♠1/4 Con tal resultado, DeReiss defenderá de nuevo el título frente a Cara Noir en la primera jornada del Super Strong Style 16, el próximo 3 de mayo.

⇒ Dije el pasado año sobre el show que PROGRESS realizó igualmente en la «WrestleMania Week» que pese a su brevedad respecto a las citas habituales de la promotora, supuso una buena muestra de lucha británica. En 2026, me resisto a comentar lo mismo, porque la tendencia reduccionista se acentuó demasiado. No recuerdo que PROGRESS ofreciera alguna vez un estelar de menos de 15 minutos. Sin resultar un mal evento, quien quiera saber cómo es el producto de la casa británica, que no tome de muestra este Las Vegas II.

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