► El efecto Young Guns

[BONUS MATCH: Kouga derrotó a Kid Lykos II]

Spike Trivet derrotó a Charlie Sterling . Disfrazado de miembro del ring crew, Sterling atacó a Trivet mientras este hacía su entrada. Trivet se repuso de los trampeos de Sterling y con su Tower Of Silence (una variación del Kneecap Brainbuster) lo puso de espaldas planas. Primera victoria de Trivet desde que reapareciera en PROGRESS, su historia de «redención» con los antiguos miembros de Dominatus Regnum está siendo uno de los mejores puntos de la actual PROGRESS. Notable «opener», aunque luciera un tanto apresurado. ♠♠♠ 1/2

. Disfrazado de miembro del ring crew, Sterling atacó a Trivet mientras este hacía su entrada. Trivet se repuso de los trampeos de Sterling y con su Tower Of Silence (una variación del Kneecap Brainbuster) lo puso de espaldas planas. Primera victoria de Trivet desde que reapareciera en PROGRESS, su historia de «redención» con los antiguos miembros de Dominatus Regnum está siendo uno de los mejores puntos de la actual PROGRESS. Notable «opener», aunque luciera un tanto apresurado. ♠♠♠ PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Emersyn Jayne derrotó a Hollie Barlow (con Lana Austin) . Hubo vídeo introductorio para Barlow con la música de Rocky, antes de hacer su entrada, como de costumbre, al son de «The Best» de Tina Turner. Tal presentación apuntaba ya a una victoria de Barlow, pero en apenas 30 segundos, Jayne le endosó su Jig ‘n’ Tonic. 1, 2 y 3. ♠ Jayne buscó paliza poscombate y Austin la sacó del ring con un puñetazo.

. Hubo vídeo introductorio para Barlow con la música de Rocky, antes de hacer su entrada, como de costumbre, al son de «The Best» de Tina Turner. Tal presentación apuntaba ya a una victoria de Barlow, pero en apenas 30 segundos, Jayne le endosó su Jig ‘n’ Tonic. 1, 2 y 3. ♠ Jayne buscó paliza poscombate y Austin la sacó del ring con un puñetazo. Se mostró promo de Kid Lykos II sugiriendo que caminaría en solitario, tras enemistarse con Kid Lykos.

Turno para Simon Miller, asegurando que ganaría el Super Strong Style 16.

Antes del reto abierto de Gene Munny, Session Moth Martina reveló haber elegido a un rival de altura para Munny, Nathan Black, quien hizo así su debut en PROGRESS.

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS, RETO ABIERTO: Gene Munny (c) (con Kouga y Session Moth Martina) derrotó a Nathan Black para retener el título . Estos dos se conocían bien, por entrenar juntos tiempo atrás y por hacer equipo en NORTH Wrestling. Martina quiso que Munny trampeara y a cambio, Black fue el que asestó un golpetazo al campeón con su oro, pero este se salió in extremis de la cuenta de tres, en un falso final bien conjuntado. Munny se repuso y tras su Lariat, lo cubrió. ♠♠ 3/4

. Estos dos se conocían bien, por entrenar juntos tiempo atrás y por hacer equipo en NORTH Wrestling. Martina quiso que Munny trampeara y a cambio, Black fue el que asestó un golpetazo al campeón con su oro, pero este se salió in extremis de la cuenta de tres, en un falso final bien conjuntado. Munny se repuso y tras su Lariat, lo cubrió. ♠♠ Paul Walter Hauser, por supuesto en promo pregrabada desde USA, anunció que defendería el Campeonato Proteus en el siguiente evento de PROGRESS, Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II (16 de abril), y lanzó un reto abierto por dicha presea y por el extra de 100000 dólares, entre cánticos de «boring».

Charles Crowley derrotó a Cara Noir . Intentó Noir sorprender a Crowley mientras este hacía su entrada, pero el «Twat» no cayó en juegos mentales, y a cambio, fue capaz de meterse en la cabeza del «Black Swan» para que en dos ocasiones regresara al ring luego de no querer seguir luchando. La victoria de Noir parecía cantada, hasta que Man Like Dereiss hizo acto de presencia cual Undertaker, ataviado con un atuendo de árbitro, lo tumbó, y Crowley remató la jugada con el Mary Go Down (una variante de la Ganso Bomb) y el pin. DeReiss tuvo vendetta así contra Noir por el final del duelo que mantuvieron en Chapter 189. Lucha un tanto extraña, moviéndose entre lo serio, lo cómico y lo bizarro. ♠♠♠

. Intentó Noir sorprender a Crowley mientras este hacía su entrada, pero el «Twat» no cayó en juegos mentales, y a cambio, fue capaz de meterse en la cabeza del «Black Swan» para que en dos ocasiones regresara al ring luego de no querer seguir luchando. La victoria de Noir parecía cantada, hasta que Man Like Dereiss hizo acto de presencia cual Undertaker, ataviado con un atuendo de árbitro, lo tumbó, y Crowley remató la jugada con el Mary Go Down (una variante de la Ganso Bomb) y el pin. DeReiss tuvo vendetta así contra Noir por el final del duelo que mantuvieron en Chapter 189. Lucha un tanto extraña, moviéndose entre lo serio, lo cómico y lo bizarro. ♠♠♠ CAMPEONATO DE PAREJAS PROGRESS: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) derrotaron a Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) para ganar el título . Primera vez de Young Guns en el Electric Ballroom y menudo debut. No sólo por lo exitoso, sino por el combate que se sacaron junto a Mills y Angelo. Otro «banger» de la mejor dupla europea, donde Diamond Eyes jugaron muy bien con recursos rudos e hicieron «limbwork» sobre la rodilla izquierda de Allen. Hubo secuencias memorables: Nico Angelo con un Samoan Drop cargando a Jacobs y Allen al mismo tiempo, Mills reversando un Doomsday Device mediante un Spanish Fly para seguidamente estar muy cerca de hacer rendir a Allen vía Ankle Lock, el falso final cuando Angelo sacó al réferi del ring luego de que Young Guns parecieran tener vencido a Mills… Y el final verdadero: Mills y Jacobs se reversaron movidas de rendición hasta que el mancuniano puso en un STF al «True Grit» y este tuvo que palmear la lona, mientras Allen evitaba que Angelo rompiera la llave. Desde el inicio se sintió que ambos equipos querían dejar algo especial. Young Guns son ahora monarcas en PROGRESS y en RevPro, logro que únicamente Aussie Open habían protagonizado antes. ♠♠♠♠ 1/4

. Primera vez de Young Guns en el Electric Ballroom y menudo debut. No sólo por lo exitoso, sino por el combate que se sacaron junto a Mills y Angelo. Otro «banger» de la mejor dupla europea, donde Diamond Eyes jugaron muy bien con recursos rudos e hicieron «limbwork» sobre la rodilla izquierda de Allen. Hubo secuencias memorables: Nico Angelo con un Samoan Drop cargando a Jacobs y Allen al mismo tiempo, Mills reversando un Doomsday Device mediante un Spanish Fly para seguidamente estar muy cerca de hacer rendir a Allen vía Ankle Lock, el falso final cuando Angelo sacó al réferi del ring luego de que Young Guns parecieran tener vencido a Mills… Y el final verdadero: Mills y Jacobs se reversaron movidas de rendición hasta que el mancuniano puso en un STF al «True Grit» y este tuvo que palmear la lona, mientras Allen evitaba que Angelo rompiera la llave. Desde el inicio se sintió que ambos equipos querían dejar algo especial. Young Guns son ahora monarcas en PROGRESS y en RevPro, logro que únicamente Aussie Open habían protagonizado antes. ♠♠♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Alexxis Falcon (c) derrotó a Mercedes Martinez para retener el título . Mucho apoyo tuvo Martinez en su regreso a PROGRESS, debiendo lidiar con una rudísima Falcon, quien a mitad de lucha se sacó un golpe bajo, pero poco después la «OG Badass» le devolvió la jugada. Martinez tuvo un par de intentos de cuentas de tres que se quedaron muy cerca, sobre todo la última, tras un tremendo Crucifix Bomb convertido en Dominator. El final, no obstante, llegó un poco de la nada. Enzarzadas en la orilla del ring, Falcon dejó grogui a Martinez con un rodillazo y la remató con su Falcon’s Fury, poniéndola de espaldas planas. Buen duelo que pudo dar más de sí, por ser un tanto compacto. Martinez se despidió ovacionada. ♠♠♠ 1/2

. Mucho apoyo tuvo Martinez en su regreso a PROGRESS, debiendo lidiar con una rudísima Falcon, quien a mitad de lucha se sacó un golpe bajo, pero poco después la «OG Badass» le devolvió la jugada. Martinez tuvo un par de intentos de cuentas de tres que se quedaron muy cerca, sobre todo la última, tras un tremendo Crucifix Bomb convertido en Dominator. El final, no obstante, llegó un poco de la nada. Enzarzadas en la orilla del ring, Falcon dejó grogui a Martinez con un rodillazo y la remató con su Falcon’s Fury, poniéndola de espaldas planas. Buen duelo que pudo dar más de sí, por ser un tanto compacto. Martinez se despidió ovacionada. ♠♠♠ Se anunció que los australianos The VeloCities (Jude London y Paris De Silva) competirán en Chapter 195: Scorchio (26 de julio).

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) derrotó a Kid Lykos para retener el título . No tenía Lykos permitido llevar su codera, así que antes de quitársela, en los prolegómenos del combate, golpeó con ella a DeReiss. Una vez sonó la campana, Lykos quiso rematarlo con su Brainbuster, que aplicó dos veces de manera consecutiva, pero el campeón no sucumbió al pin. Que DeReiss interviniera en el combate de Cara Noir supuso un extra de incertidumbre: ¿le devolvería la jugada Noir al «Lyrical Dragon», costándole su oro? Pues no. Aún así, la lucha tuvo sus ardides, tras quedar el réferi noqueado por una patada fortuita de Lykos. DeReiss tenía virtualmente ganada la contienda, pero nadie había para hacer la cuenta, así que Lykos le obsequió con un golpe bajo. Todo, ante la mirada de Kid Lykos II en el stage. Y este tuvo bastante al ver que Lykos sacaba su martillito, advirtiéndole que de usarlo dejarían de ser amigos. Lykos, entonces, eligió la amistad, y en consecuencia, tal vacilación propició que DeReiss se repusiera y lo enganchara con el Sharpshooter, por el que palmeó la lona. ♠♠♠ 3/4

. No tenía Lykos permitido llevar su codera, así que antes de quitársela, en los prolegómenos del combate, golpeó con ella a DeReiss. Una vez sonó la campana, Lykos quiso rematarlo con su Brainbuster, que aplicó dos veces de manera consecutiva, pero el campeón no sucumbió al pin. Que DeReiss interviniera en el combate de Cara Noir supuso un extra de incertidumbre: ¿le devolvería la jugada Noir al «Lyrical Dragon», costándole su oro? Pues no. Aún así, la lucha tuvo sus ardides, tras quedar el réferi noqueado por una patada fortuita de Lykos. DeReiss tenía virtualmente ganada la contienda, pero nadie había para hacer la cuenta, así que Lykos le obsequió con un golpe bajo. Todo, ante la mirada de Kid Lykos II en el stage. Y este tuvo bastante al ver que Lykos sacaba su martillito, advirtiéndole que de usarlo dejarían de ser amigos. Lykos, entonces, eligió la amistad, y en consecuencia, tal vacilación propició que DeReiss se repusiera y lo enganchara con el Sharpshooter, por el que palmeó la lona. ♠♠♠ En el epílogo, Cara Noir, muy loco, martillo en mano (y un martillo grande, no como el de Kid Lykos), tomó el Campeonato Mundial PROGRESS y lo destrozó. Un iracundo DeReiss, micro en mano, dijo a Noir que volverían a enfrentarse, y sería sin descalificación.

⇒ El componente cómico de PROGRESS sigue pesando sobre el global, y esto se tradujo aquí en una primera parte que, de no ser por el «opener», habría hecho méritos para situarse entre las peores de los últimos meses. Afortunadamente, la segunda mitad compensó casi todo, con un cambio titular que supuso un acontecimiento y abre un nuevo panorama en la división «tag team». Asimismo, interesante situar otra vez a Cara Noir como aspirante al título mundial varonil, ya que añade incertidumbre al reinado de Man Like DeReiss. El formato de los shows de PROGRESS, lo reitero, me resulta idóneo en estos tiempos de cierta saturación luchística.

♠♠♠3/4

At the conclusion of the Main Event of Chapter 192 – Cause & Effect.



Armed with a sledgehammer and a metal folding chair, Cara Noir stormed the ring.



What took place next left the Electric Ballroom speechless!



Visibly frustrated and upset, title or no title, Man Like Dereiss… pic.twitter.com/4BpQRWOUM5 — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) March 29, 2026