Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 25 de abril 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. y entre otras cosas vimos Penta retener el Campeonato Intercontinental WWE.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 18 de abril vimos:

Lince Dorado venció a Aerostar y Joaquín Wilde (**** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Dinámico (****) Ivar venció a Psycho Clown (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 25 de abril 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 25 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. arena con capacidad para 5,242 aficionados.

El Grande Americano y Texano Jr. vs. El Mesias y Mecha Wolf

Rey Fénix y La Parka vs. Garra de Oro y Colmillo de Plata

Entrevista con La Catalina