Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 25 de abril 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. y entre otras cosas vimos Penta retener el Campeonato Intercontinental WWE.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 18 de abril vimos:

  1. Lince Dorado venció a Aerostar y Joaquín Wilde (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Dinámico (****)
  3. Ivar venció a Psycho Clown (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 25 de abril 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 25 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. arena con capacidad para 5,242 aficionados.

  • El Grande Americano y Texano Jr. vs. El Mesias y Mecha Wolf
  • Rey Fénix y La Parka vs. Garra de Oro y Colmillo de Plata
  • Entrevista con La Catalina
Información del Evento
Fecha Sábado 25 de abril de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera,  México.
Capacidad 5, 242 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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